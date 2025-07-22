THE RAMPAGE¡¢8·î³«ºÅÍ½Äê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ»ß¤Ë¡Ö¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤É½¸½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¡×¡Ö¤ä¤à¤òÆÀ¤º¼çºÅ¼Ô¤ÎÈ½ÃÇ¤ÇÃæ»ß¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/22¡ÛTHE RAMPAGE¡Ê¥¶¡¦¥é¥ó¥Ú¥¤¥¸¡Ë¤¬8·î26¡¦27Æü¤ËÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRUN RUN RAMPAGE¡ª¥é¥ó¥é¥ó¡¦¥À¥ó¥¹Å·¹ñ¡¡¡ÁSUMMER DANCE FESTIVAL 2025¡Á¡×¤ÎÃæ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTHE RAMPAGE¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Êì¿Æ¤È¤ÎÌ©Ãå2¥·¥ç¥Ã¥È
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡ØRUN RUN RAMPAGE¡ª¥é¥ó¥é¥ó¡¦¥À¥ó¥¹Å·¹ñ¡¡¡ÁSUMMER DANCE FESTIVAL 2025¡Á¡Ù³«ºÅÃæ»ß¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¤¿¤ªÃÎ¤é¤»¤¬·ÇºÜ¡£8·î26¡¦27Æü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ»ß¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡ÖËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¹½À®µÚ¤Ó±é½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´öÅÙ¤âµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇËÜÅö¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤É½¸½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤È¤â¿µ½Å¤Ë¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤º¼çºÅ¼Ô¤ÎÈ½ÃÇ¤ÇÃæ»ß¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃæ»ß¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâ¤ÇÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¹â¹»À¸¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢8·î30¡¦31Æü¤ËÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖSong for Children¡ª24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥¤¥Ö¡×¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤´´üÂÔ¤ËÅº¤¨¤º¡¢²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æüº¢¤«¤é¤¢¤¿¤¿¤«¤¤±þ±ç¤ò¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢¡ÖTHE RAMPAGE¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤Þ¤ËºÇ¹â¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¿¿Ùõ¤ËÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´À¼±ç¤ò»ò¤ì¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¤¤¤Ä¤âTHE RAMPAGE¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£2025¡¿8¡¿26¡Ê²Ð¡Ë¡¦8¡¿27¡Ê¿å¡Ë¤ËÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡ØRUN RUN RAMPAGE¡ª¥é¥ó¥é¥ó¡¦¥À¥ó¥¹Å·¹ñ¡¡¡ÁSUMMER DANCE FESTIVAL 2025¡Á¡Ù¤Ï¡¢À¿¤Ë»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÃæ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¹½À®µÚ¤Ó±é½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´öÅÙ¤âµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇËÜÅö¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤É½¸½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤È¤â¿µ½Å¤Ë¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤º¼çºÅ¼Ô¤ÎÈ½ÃÇ¤ÇÃæ»ß¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ÈÖÁÈ¤òÄÌ¤·¤Æ¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¹â¹»À¸¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢8¡¿31¡ÊÆü¡Ë³«ºÅ¤Î¡ØSong for Children¡ª24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥¤¥Ö¡Ù¤Ë¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤´´üÂÔ¤ËÅº¤¨¤º¡¢²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æüº¢¤«¤é¤¢¤¿¤¿¤«¤¤±þ±ç¤ò¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£THE RAMPAGE¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤Þ¤ËºÇ¹â¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¿¿Ùõ¤ËÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´À¼±ç¤ò»ò¤ì¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTHE RAMPAGE¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Êì¿Æ¤È¤ÎÌ©Ãå2¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡THE RAMPAGE¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ»ß¤òÈ¯É½
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡ØRUN RUN RAMPAGE¡ª¥é¥ó¥é¥ó¡¦¥À¥ó¥¹Å·¹ñ¡¡¡ÁSUMMER DANCE FESTIVAL 2025¡Á¡Ù³«ºÅÃæ»ß¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¤¿¤ªÃÎ¤é¤»¤¬·ÇºÜ¡£8·î26¡¦27Æü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ»ß¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤´´üÂÔ¤ËÅº¤¨¤º¡¢²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æüº¢¤«¤é¤¢¤¿¤¿¤«¤¤±þ±ç¤ò¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢¡ÖTHE RAMPAGE¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤Þ¤ËºÇ¹â¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¿¿Ùõ¤ËÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´À¼±ç¤ò»ò¤ì¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Á´Ê¸
¤¤¤Ä¤âTHE RAMPAGE¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£2025¡¿8¡¿26¡Ê²Ð¡Ë¡¦8¡¿27¡Ê¿å¡Ë¤ËÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡ØRUN RUN RAMPAGE¡ª¥é¥ó¥é¥ó¡¦¥À¥ó¥¹Å·¹ñ¡¡¡ÁSUMMER DANCE FESTIVAL 2025¡Á¡Ù¤Ï¡¢À¿¤Ë»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÃæ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¹½À®µÚ¤Ó±é½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´öÅÙ¤âµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇËÜÅö¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤É½¸½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤È¤â¿µ½Å¤Ë¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤º¼çºÅ¼Ô¤ÎÈ½ÃÇ¤ÇÃæ»ß¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ÈÖÁÈ¤òÄÌ¤·¤Æ¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¹â¹»À¸¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢8¡¿31¡ÊÆü¡Ë³«ºÅ¤Î¡ØSong for Children¡ª24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥¤¥Ö¡Ù¤Ë¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤´´üÂÔ¤ËÅº¤¨¤º¡¢²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æüº¢¤«¤é¤¢¤¿¤¿¤«¤¤±þ±ç¤ò¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£THE RAMPAGE¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤Þ¤ËºÇ¹â¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¿¿Ùõ¤ËÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´À¼±ç¤ò»ò¤ì¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û