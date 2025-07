º£¹Ô¤­¤¿¤¤¤Èº£¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ª¥¤¥Þ¥«¥Õ¥§

日本インフォメーションは、リアルタイムの空席情報を活用し、今からカフェに行きたい人と今空いてるカフェの席をマッチングするサービス「イマカフェ」のβ版をリリースしました。

イマカフェ

対応エリア :大阪市内

対応OS :iOS、Android、OS不問

対応ブラウザ:Safari、Chrome

<利用イメージ>

イマカフェ_利用フロー

イマカフェ独自アンケート_どのくらいの頻度で混雑に遭遇しますか?

イマカフェ独自アンケート_混雑に遭遇した時に何を思いますか?

イマカフェ独自アンケート_混雑に遭遇した時にどのよう行動をしますか?

※同社独自調査:東京大阪愛知に在住の月1回以上カフェに行く機会のある男女1763人が回答

■大阪カフェ加盟店100店舗突破、ユーザー1000名以上

「イマカフェ」が選ばれる理由

◆カフェ店舗がイマカフェを選ぶ理由

(1)集客したい時にだけ即時集客

お店の近くでカフェを探しているユーザーのリクエストに「空席あり」と返すだけで、すぐに来店につながります。

(2)忙しい時は無視してもOKの仕組み

忙しい時・使いたくない時は使わなくてもOK。

「ワンオペの個人店でも使いやすく」という思いから、オペレーション面の負担も最小限に抑えた仕組みになっています。

(3)SNSを通じたPR

大阪のカフェを紹介するフォロワー10万人超えのインフルエンサーが運営しており、イマカフェとSNSの両軸で認知・集客のお手伝いをさせていただきます。

(4)初期費用、月額費用無料

来店人数による従量課金制のみで、集客が発生するまではどれだけ利用しても料金は発生しません。

リスクを抑えて集客の1つの軸として活用できます。

◆ユーザーがイマカフェを選ぶ理由

(1)リアルタイムで正確な空席情報

アプリ内の検索機能を通じて現在地周辺のカフェの空席情報を知ることが出来ます。

予測ではなくカフェ店舗が空席の有無を返答しているのでリアルタイムの正確な空席情報が提供されます。

(2)カフェの予約

「行ってみないと分からない」「行ったら満席だった」といった現状から、イマカフェが「行く前に席を確保し、安心してカフェに向かう」という体験が提供されます。

イマカフェ独自アンケート_混雑・待ち列に遭遇した際のカフェ選びのポイントは?

※同社独自調査:東京大阪愛知に在住の月1回以上カフェに行く機会のある男女1763人が回答

イマカフェ_利用者口コミ

