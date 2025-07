ディズニー名作のどこかがゆがめられた“もしも”の世界を描く「ディズニーツイステッドテール」シリーズ。

第9弾として、『眠れる森の美女』のディズニープリンセス「オーロラ姫」が、自分の意志を奪う呪いの力と戦いながら自らの運命を切りひらこうとする『いつか夢で 眠れる森の美女』が発売されます☆

Gakken『ディズニーツイステッドテール ゆがめられた世界 いつか夢で 眠れる森の美女』上下巻

価格:各1,540円(税込)

発売予定日:2025年8月25日

判型:四六判(ソフトカバー)/上巻:280ページ・下巻:264ページ

ISBN:978-4-05-206187-5(上巻)/978-4-05-206188-2(下巻)

著者:リズ・ブラスウェル

訳者:池本 尚美

カバーイラスト:水溜鳥

販売店舗:全国の書店、Amazon など

もしも、あの物語が違う結末を迎えていたとしたら――?

ディズニーの名作に“もしも”のひねりを加え、まったく新しい物語として再構築する大人気シリーズ「ディズニー ツイステッドテール」

ディズニーファンはもちろん、ファンタジーやダークな冒険物語が好きな読者にも幅広く支持されている話題作が、ついに邦訳第9弾へと突入します!

今回ゆがめられる物語は『眠れる森の美女』

ドラゴンは倒され、姫は目覚める――はずでした。

しかし王子のくちづけと同時に深い眠りについたのは、まさかの王子自身。

目を覚ました「オーロラ姫」を待っていたのは、夢と現実が入り混じる奇妙で危険な世界です。

自分の意志を奪う呪いの力と戦いながら「オーロラ姫」は自らの運命を切りひらこうとします。

魔法、冒険、陰謀、そして“ほんとうの自分”を見つける旅。

これは、おとぎ話の続きを生きる、強く美しいプリンセスの物語です。

夢にのみこまれた世界で、自らの力で現実と本当の自分を取り戻す「オーロラ姫」の物語。

大人気絵師、水溜鳥氏による日本オリジナルのカバーアートも必見です!

『ゆがめられた世界 いつか夢で 眠れる森の美女』上下巻は、全国の書店、Amazonなどで発売されます。

