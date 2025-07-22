¼ö¤¤¤ÎÎÏ¤ÈÀï¤¦¥ª¡¼¥í¥éÉ±¡ªGakken¡Ø¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ä¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥É¥Æ¡¼¥ë¡¡¤æ¤¬¤á¤é¤ì¤¿À¤³¦¡¡¤¤¤Ä¤«Ì´¤Ç¡¡Ì²¤ì¤ë¿¹¤ÎÈþ½÷¡Ù
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼Ì¾ºî¤Î¤É¤³¤«¤¬¤æ¤¬¤á¤é¤ì¤¿¡È¤â¤·¤â¡É¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¯¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ä¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥É¥Æ¡¼¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£
Âè9ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¡ØÌ²¤ì¤ë¿¹¤ÎÈþ½÷¡Ù¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡Ö¥ª¡¼¥í¥éÉ±¡×¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤òÃ¥¤¦¼ö¤¤¤ÎÎÏ¤ÈÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¼«¤é¤Î±¿Ì¿¤òÀÚ¤ê¤Ò¤é¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡Ø¤¤¤Ä¤«Ì´¤Ç¡¡Ì²¤ì¤ë¿¹¤ÎÈþ½÷¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
Gakken¡Ø¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ä¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥É¥Æ¡¼¥ë¡¡¤æ¤¬¤á¤é¤ì¤¿À¤³¦¡¡¤¤¤Ä¤«Ì´¤Ç¡¡Ì²¤ì¤ë¿¹¤ÎÈþ½÷¡Ù¾å²¼´¬
²Á³Ê¡§³Æ1,540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÍ½ÄêÆü¡§2025Ç¯8·î25Æü
È½·¿¡§»ÍÏ»È½¡Ê¥½¥Õ¥È¥«¥Ð¡¼¡Ë¡¿¾å´¬¡§280¥Ú¡¼¥¸¡¦²¼´¬¡§264¥Ú¡¼¥¸
ISBN¡§978-4-05-206187-5¡Ê¾å´¬¡Ë¡¿978-4-05-206188-2¡Ê²¼´¬¡Ë
Ãø¼Ô¡§¥ê¥º¡¦¥Ö¥é¥¹¥¦¥§¥ë
Ìõ¼Ô¡§ÃÓËÜ ¾°Èþ
¥«¥Ð¡¼¥¤¥é¥¹¥È¡§¿åÎ¯Ä»
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¡¢Amazon ¤Ê¤É
¤â¤·¤â¡¢¤¢¤ÎÊª¸ì¤¬°ã¤¦·ëËö¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡½¡½¡©
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÌ¾ºî¤Ë¡È¤â¤·¤â¡É¤Î¤Ò¤Í¤ê¤ò²Ã¤¨¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤Êª¸ì¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ëÂç¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥Ä¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥É¥Æ¡¼¥ë¡×
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ä¥À¡¼¥¯¤ÊËÁ¸±Êª¸ì¤¬¹¥¤¤ÊÆÉ¼Ô¤Ë¤âÉý¹¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÏÃÂêºî¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËË®ÌõÂè9ÃÆ¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤·¤Þ¤¹¡ª
º£²ó¤æ¤¬¤á¤é¤ì¤ëÊª¸ì¤Ï¡ØÌ²¤ì¤ë¿¹¤ÎÈþ½÷¡Ù
¥É¥é¥´¥ó¤ÏÅÝ¤µ¤ì¡¢É±¤ÏÌÜ³Ð¤á¤ë¡½¡½¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·²¦»Ò¤Î¤¯¤Á¤Å¤±¤ÈÆ±»þ¤Ë¿¼¤¤Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î²¦»Ò¼«¿È¡£
ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿¡Ö¥ª¡¼¥í¥éÉ±¡×¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì´¤È¸½¼Â¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë´ñÌ¯¤Ç´í¸±¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤òÃ¥¤¦¼ö¤¤¤ÎÎÏ¤ÈÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¥ª¡¼¥í¥éÉ±¡×¤Ï¼«¤é¤Î±¿Ì¿¤òÀÚ¤ê¤Ò¤é¤³¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
ËâË¡¡¢ËÁ¸±¡¢±¢ËÅ¡¢¤½¤·¤Æ¡È¤Û¤ó¤È¤¦¤Î¼«Ê¬¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÎ¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¤ª¤È¤®ÏÃ¤ÎÂ³¤¤òÀ¸¤¤ë¡¢¶¯¤¯Èþ¤·¤¤¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
Ì´¤Ë¤Î¤ß¤³¤Þ¤ì¤¿À¤³¦¤Ç¡¢¼«¤é¤ÎÎÏ¤Ç¸½¼Â¤ÈËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö¥ª¡¼¥í¥éÉ±¡×¤ÎÊª¸ì¡£
Âç¿Íµ¤³¨»Õ¡¢¿åÎ¯Ä»»á¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥«¥Ð¡¼¥¢¡¼¥È¤âÉ¬¸«¤Ç¤¹¡ª
¡Ø¤æ¤¬¤á¤é¤ì¤¿À¤³¦¡¡¤¤¤Ä¤«Ì´¤Ç¡¡Ì²¤ì¤ë¿¹¤ÎÈþ½÷¡Ù¾å²¼´¬¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¡¢Amazon¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ⓒ Disney
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¼ö¤¤¤ÎÎÏ¤ÈÀï¤¦¥ª¡¼¥í¥éÉ±¡ªGakken¡Ø¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ä¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥É¥Æ¡¼¥ë¡¡¤æ¤¬¤á¤é¤ì¤¿À¤³¦¡¡¤¤¤Ä¤«Ì´¤Ç¡¡Ì²¤ì¤ë¿¹¤ÎÈþ½÷¡Ù appeared first on Dtimes.