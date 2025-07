HOUSE OF TARTAN¤ò¼èÆÀ¡ª¥¯¥é¥¦¥ó¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö

クラウン・クリエイティブは、1996年にスコットランドで生まれたブランド「HOUSE OF TARTAN」を買収しました。

HOUSE OF TARTANは、1996年に設立された、タータン文化を現代に継承するスコットランド発のクラフトブランドです。

元々このブランドは、インターネット黎明期に、タータン文化に精通したプロフェッショナル達が世界中の7,000種類にも及ぶタータン柄をデータベース化し、コーディングを行ったことが始まりです。

また、新たなタータン柄の開発や、製品自体の開発も行い、いつしかその専門性とクラフトマンシップから、信頼性の高いタータンブランドとして世界中で認知されるようになったのです。

クラウン・クリエイティブでは、その伝統的なデータベースや専門性の高いブランド背景をベースに、スコットランド発のライフスタイルブランドとしてブランディングを行っていきます。

