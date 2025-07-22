BLACKPINK¥ê¥µ¤¬¥Õ¥§¥éー¥ê¡¦¥íー¥Þ¤Ë¾è¤ê¹þ¤à»Ñ¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¡×¤ÎÀ¼¡£¥é¥Ö¥Ö¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×Æ°²è¤â¸ø³«
BLACKPINK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¡Ë¤ÎLISA¡Ê¥ê¥µ¡Ë¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¹âµé¥¹¥Ýー¥Ä¥«ー¡Ö¥Õ¥§¥éー¥ê¡×¤ò±¿Å¾¤¹¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û①¥Õ¥§¥éー¥ê¤Ë¾è¤ëBLACKPINK¥ê¥µ②F1²ñ¾ì¤Ç¥Õ¥§¥éー¥ê¤Î¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤òË¬¤ì¤¿¥ê¥µ③BLACKPINK¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ーL.A¸ø±é¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡ÚÆ°²è¡Û¥Õ¥§¥éー¥ê¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¥ê¥µ
¢£BLACKPINK¥ê¥µ¤¬¥é¥Ö¥Ö¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¥¥åー¥È¤Ê»Ñ¤â¡ª
¥ê¥µ¤Ï¡ÖKeep scrolling¡Ê¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤È¶¦¤Ë14Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥Ý¥¹¥È¡£1¡¢2ËçÌÜ¤Ï¡¢¥ä¥·¤ÎÌÚ¤¬ÀÄ¶õ¤Ë¿¤Ó¤ë¥ê¥¾ー¥È´¶°î¤ì¤ëÆ»¤Ë¥Õ¥§¥éー¥ê¤òÄä¤á¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥ê¥µ¤Ï¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤¬¥Á¥é¸«¤¨¤¹¤ë¥ß¥Ë¥Þ¥à¤ÊÇòT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥ëー¥º¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ç¥Ë¥à¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¥Ýー¥º¤ò¥¥á¤Æ¤¤¤ë¡£
3ËçÌÜ¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¤ò¥ªー¥×¥ó¤Ë¤·¤¿±¿Å¾ÀÊ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¡£BLACKPINK¤ÈMLB¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡ÖBLACKPINK IN YOUR AREA League Collection¡×¤Î¥°¥Ã¥º¤Ç¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ë¤â¤¿¤ì¤«¤«¤ê¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê4ËçÌÜ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤ÊÆâÁõ¤â³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
5ËçÌÜ¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡£±ü¤Ë¤Ï¡¢¥«¥ë¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢È¯¾Í¤Î¿Íµ¤¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¡¦¥Á¥§ー¥ó¡ÖIn-N-Out Burger¡×¤¬¸«¤¨¤ë¡£7·î12¡¢13Æü¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¡ØBLACKPINK WORLD TOUR¡ãDEADLIN¡ä¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼Ì¿¿¤ÏL.A¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë9ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¥Õ¥§¥éー¥ê¤ò±¿Å¾¤¹¤ë»Ñ¤â¡£¼ÖÁë¤«¤é¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÃÏ²¼Å´¤ÎÆþ¤ê¸ý´ÇÈÄ¤¬¸«¤¨¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥ê¥µ¤Ï2Âæ¤Î¥Õ¥§¥éー¥ê¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥µ¤Ï¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¼«¿È¤¬¿Íµ¤¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ëÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖLABUBU¡Ê¥é¥Ö¥Ö¡Ë¡×¤ò¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ËÉÕ¤±¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê6ËçÌÜ¡Ë¤ä¡¢¥Ð¥¹¥Ý¥ó¥Á¥ç¤òÆ¬¤«¤é¤«¤Ö¤ê°ì²óÅ¾¤·¡¢²ø½Ã¤ÎÌÄ¤¿¿»÷¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀ¼¤òÈ¯¤·¤¿¤ªÃãÌÜ¤ÊÆ°²è¡Ê13ËçÌÜ¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ö°áÁõ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤äÆü¾ï¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤É¡¢ºÇ¶á»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÄ¶¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö2Âæ¤Î¥Õ¥§¥éー¥ê¤ò¾è¤ê¤³¤Ê¤¹¥ê¥µ¤Á¤ã¤ó¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ÆÂç¹¥¤¡×¡Ö¥Õ¥§¥éー¥ê¾è¤Ã¤Æ¤ë¤Î¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤À¤í¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¤¥±¥á¥ó¤ÊLISA¡×¡Ö¥é¥Ö¥ÖÆ¬¤ËÈï¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Ë¥Ð¥Ö¤¤¥ê¥µ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥ê¥µ²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¤·¥é¥Ö¥Ö¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¥Õ¥§¥éー¥ê¡¦¥íー¥Þ¤«¤Ã¤³¤è¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£