スムーズにお問い合わせや予約が可能に！新宿あぐら屋「公式ホームページを全面リニューアル」

東京新宿歌舞伎町の老舗日本料理店、新宿あぐら屋は2025年7月に公式ホームページを全面リニューアル!

同店は昭和49年創業、すっぽん・ふぐ・日本料理が堪能いただける老舗日本料理店で、とくにすっぽん料理は新宿歌舞伎町で唯一※の提供店となり、また株式会社宝寿園が販売する大人気の健康茶「野草十八茶 宝寿茶」の発祥のお店です。

●新宿あぐら屋の歴史

「あぐらをかいて気軽に愉しんでいただきたい」という想いを屋号に込め、昭和49年東京新宿歌舞伎町の地で誕生しました。

旧新宿コマ劇場の近くという場所柄、多くの著名人や食通が訪れる、人気の料理店となっています。

名物のすっぽん料理をはじめ、冬場はふぐ料理、また季節の食材を用いた月替わりの板長おすすめコースなど、熟練の技が楽しめます。

●新しい公式ホームページの主な特長

2025年7月にリニューアルした公式ホームページでは、国内外の方がよりアクセスしやすい構成で、料理はもちろん、飲み物の紹介やお部屋の様子などをはじめ、予約サイトとの連携により、スムーズにお問い合わせや予約が可能に!

●新宿あぐら屋(予約制)

所在地 : 〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2-37-5 日新ビル5階

アクセス: 西武新宿線「西武新宿駅」南口出口より徒歩4分

JR線「新宿駅」B12(北側)出口より徒歩6分

東京メトロ副都心線、都営地下鉄大江戸線

「東新宿駅」A1出口より徒歩8分

営業時間: 17:00〜22:30(L.O.22:00)

定休日 : 月、日、祝日(12月のみ月曜日も営業)

総席数 : 17席(個室4部屋、カウンター2席)

*季節限定のテラス席もあります。

貸切 : 可(8〜17名様)

