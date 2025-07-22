¡Ö¿Íµ¤¤¹¤®¡×¤º¤Ã¤ÈÉÊÀÚ¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¡ÙÉÊ¤ò¹ØÆþ¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×
ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î°ð³ÀÈôÄ»¤¬21Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£²Û»ÒÀìÌçÅ¹¡Ø¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¡Ù¤Ç¤º¤Ã¤ÈÉÊÀÚ¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢°ð³À¤Ï¡ÖÆÉ½ñ¤Î¤ª¶¡¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥·¥ã¥È¥ì¡¼¥¼¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤¹¤³¤ä¤«¤Î¼ù ±§¼£ËõÃã¡×¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¿Íµ¤¤¹¤®¤Æ¤º¤Ã¤ÈÉÊÀÚ¤ì¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¥É¥¤¥Ä¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÀ½Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æºî¤Ã¤¿¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤À¤½¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡Ö³«¤±¤¿½Ö´ÖËõÃã¤ÎÆ÷¤¤¤¬Ç»¤¤ ¤µ¤¹¤¬±§¼£ËõÃã¡×¤È³«Éõ¤·¤¿»þ¤Î°õ¾Ý¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¼Â¿©¤·¤¿´¶ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀ¸ÃÏ¤¬¤º¤·¤Ã¤È½Å¤á¤ÇÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¥Ð¥¦¥à¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡Ö¸ý¤ÎÃæ¤Î¿åÊ¬¤Ï·ë¹½»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¤ªÃã¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¤È°ì½ï¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ð¥¦¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤Ï20ÉÃ¤¯¤é¤¤¥ì¥ó¥Á¥ó¤¹¤ë¤ÈÀ¸ÃÏ¤¬¤Û¤ï¤Û¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍñ¤ÎÌ£¤¬Ç»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¦¤ó¤Þ¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸ÊýË¡¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡ÖÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¤·¤Ã¤«¤êÌÜ¤ÎÀ¸ÃÏ¤¬¹¥¤ß¤ÎÊý ËõÃã¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤ËÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£