¤Á¤¤¤«¤ï¡È¤Ö¤Ã¤¯¤ê´¶¡É¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡Ä¡Ö¥ß¥Ë¥¹¥Æ¥·¥ç¥»¥Ã¥È¡×¡Ø¥¥ã¥é¤Ñ¤Õ¤§¡ÙºÇ¿·¹æÉÕÏ¿¤ËÅÐ¾ì
¡¡Âç¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤äÏÃÂê¤Î¥²¡¼¥à¾ðÊó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ø¥¥ã¥é¤Ñ¤Õ¤§ ¤Á¤¤¤«¤ï¥ß¥Ë¥¹¥Æ¥·¥ç¥»¥Ã¥ÈÆÃÂç¹æ¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤¬22Æü¤ËÈ¯Çä¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÉÕÏ¿¤È¤·¤¿¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï ¥ß¥Ë¥¹¥Æ¥·¥ç¥»¥Ã¥È¡×¤¬ÉÕ¤¯¡£
¡Ú²èÁü¡Û´Ì¥±¡¼¥¹¡õ¥ß¥Ë¥Þ¡¼¥«¡¼¤Û¤«¡Ä¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï ¥ß¥Ë¥¹¥Æ¥·¥ç¥»¥Ã¥È¡×¾ÜºÙ
¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÉÕÏ¿¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï ¥ß¥Ë¥¹¥Æ¥·¥ç¥»¥Ã¥È¡×¡£É½ÌÌ¤Î¤×¤Ã¤¯¤ê´¶¤¬¤«¤ï¤¤¤¤´Ì¥±¡¼¥¹¤È¡¢¿å¿§¤Î¥ß¥Ë¥Þ¡¼¥«¡¼¡¢¥¯¥ê¥¢¥·¡¼¥ë2Ëç¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¤È¤¸¤³¤ßÉÕÏ¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï ¥ß¥Ë¥á¥â¡×¤¬12Ëç¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÉÕÏ¿¤Î¥¹¥Æ¥·¥ç¤È°ì½ï¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢´Ì¥±¡¼¥¹¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢Nintendo Switch 2¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¥²¡¼¥à¤Î¾ðÊó¤â¾Ò²ð¡£¡Ø¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È ¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤ä¡Ø¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥° ¥Ð¥Ê¥ó¥¶¡Ù¤Ê¤É¤Î¿·ºî¥²¡¼¥à¤Î¾ðÊó¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û´Ì¥±¡¼¥¹¡õ¥ß¥Ë¥Þ¡¼¥«¡¼¤Û¤«¡Ä¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï ¥ß¥Ë¥¹¥Æ¥·¥ç¥»¥Ã¥È¡×¾ÜºÙ
¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÉÕÏ¿¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï ¥ß¥Ë¥¹¥Æ¥·¥ç¥»¥Ã¥È¡×¡£É½ÌÌ¤Î¤×¤Ã¤¯¤ê´¶¤¬¤«¤ï¤¤¤¤´Ì¥±¡¼¥¹¤È¡¢¿å¿§¤Î¥ß¥Ë¥Þ¡¼¥«¡¼¡¢¥¯¥ê¥¢¥·¡¼¥ë2Ëç¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¤È¤¸¤³¤ßÉÕÏ¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï ¥ß¥Ë¥á¥â¡×¤¬12Ëç¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÉÕÏ¿¤Î¥¹¥Æ¥·¥ç¤È°ì½ï¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢´Ì¥±¡¼¥¹¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢Nintendo Switch 2¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¥²¡¼¥à¤Î¾ðÊó¤â¾Ò²ð¡£¡Ø¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È ¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤ä¡Ø¥É¥ó¥¡¼¥³¥ó¥° ¥Ð¥Ê¥ó¥¶¡Ù¤Ê¤É¤Î¿·ºî¥²¡¼¥à¤Î¾ðÊó¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£