¡ÚÆÈ¼«¡ÛÆüËÜÎ¹¹ÔÃæ¤Î´Ú¹ñ¿Í½÷À¡Ê29¡Ë¤¬ÅÔÆâ¤ÇÉÔÌÀ1¥«·î¡ª¡ÈÇ®Ãæ¾É¡É¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ë¤âÂà±¡¸å¤Ï²»¿®ÉÔÄÌ¤Ë¡Ä¼£ÎÅÈñ16Ëü±ßÁ÷¶â¤·¤¿Êì¿ÆÈáÄË¡Ö½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
Åìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¤Ç6·î28Æü¡¢Î¹¹ÔÃæ¤À¤Ã¤¿20Âå¤Î´Ú¹ñ¿Í½÷À¤¬Ç®Ãæ¾É¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢½÷À¤ÏÊì¿Æ¤Ø¼£ÎÅÈñÌó16Ëü±ß¤òÁ÷¶â¤¹¤ë¤è¤¦°ÍÍê¡¢¼£ÎÅÈñ¤òÀº»»¤·Âà±¡¤¹¤ë¤â²»¿®ÉÔÄÌ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñÂç»È´Û¤¬¥Á¥é¥·¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¾ðÊóÄó¶¡¤òÊç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤ÇÌ¼¤Îµ¢¤ê¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤ëÊì¿Æ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
Âà±¡¸å¤Ë½÷À¤¬²»¿®ÉÔÄÌ¤È¤Ê¤ê¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë
Î¾¼ê¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÈù¾Ð¤à½÷À¡£20Âå¤Î´Ú¹ñ¿Í½÷À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç1¥«·î¶á¤¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½÷À¤ÎÊì¿Æ¤¬¡¢ÄÀÄË¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Á¥§¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¡§
¤ªÊì¤µ¤ó¤¬ÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Áá¤¯Íè¤Æ¡£ Ê¬¤«¤Ã¤¿¡©Íê¤à¤è¡£
¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¡£
6·î27Æü¤Ë´Ú¹ñ¤ò½Ð¹ñ¤·¡¢ÆüËÜ¤ØÎ¹¹Ô¤ËÍè¤¿¡£Íâ28Æü¸á¸å¡¢¥Á¥§¤µ¤ó¤ÏÇ®Ãæ¾É¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾É¾õ¤ÇÅÝ¤ì¡¢µßµÞ¼Ö¤ÇÅìµþ¡¦Ê¸µþ¶è¤ÎÅìµþ²Ê³ØÂç³ØÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Á¥§¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤ËÅìµþ¤Ë¤¢¤ë´Ú¹ñÂç»È´Û¤«¤é¡¢¥Á¥§¤µ¤ó¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤ÎÃÎ¤é¤»¤¬Æþ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Êì¿Æ¤¬¥Á¥§¤µ¤ó¤ËÅÅÏÃ¤·¤¿¡£
¥Á¥§¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¡§
¡ÊÌ¼¤Ë¡ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Êº£¡Ë¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤ï¤º¤Ë¡¢150Ëü¥¦¥©¥ó¤¬É¬Í×¤À¤«¤éÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤Ã¤Æ¡£¡Ê¤½¤Î¸å¡ËÉÂ±¡¤ò½Ð¤¿¸å¡¢Ï¢Íí¤¬ÅÓÀä¤¨¤Æ¡¢ÅÅÏÃ¤Ï¤º¤Ã¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Á¥§¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ±ß¤ÇÌó16Ëü±ß¤ò¤¹¤°¤ËÁ÷¶â¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¥Á¥§¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¤ª¶â¤Ç¼£ÎÅÈñ¤òÀº»»¤·ÉÂ±¡¤ò½Ð¤¿¸å¡¢²»¿®ÉÔÄÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Á¥§¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¡§
º£¤Û¤Ü20Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹´ü´ÖÂÚºß¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¤ª¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¡¢¤É¤³¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Éþ¤âÃåÂØ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡£
»ö·ïÀ¤ò»Ç¤ï¤»¤ë¾õ¶·¤ÏÌµ¤·
¥Á¥§¤µ¤ó¤Ï¡¢´Ú¹ñÆîÀ¾Éô¤Î°æÍ¸»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ï¡¢¥½¥¦¥ë¶á¹Ù¤ÎÉÂ±¡¤Ë´Ç¸î»Õ¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¡¢ÎÀÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Á¥§¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¡§
µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë¡Ê¼Â²È¤Ë¡ËÍè¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ë°ìÅÙ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤âµÞ¤Ë¹Ô¤¯¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊÆüËÜ¤Ë¤Ï¡ËÍ§Ã£¤â¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥Á¥§¤µ¤ó¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢´Ú¹ñÂç»È´Û¤Ï¥Á¥é¥·¤òºîÀ®¤·¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¥Á¥§¤µ¤ó¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤«¤é1¿Í¤Ç½Ð¤Æ¹Ô¤¯ÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤Î¤È¤³¤í»ö·ïÀ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë¾õ¶·¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Á¥§¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¡§
ËÜ¿Í¤¬¡Ö3Æü¸å¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÏÃ¤Ï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÀÚ¤Ê¤¯ÁÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áá¤¯²ÈÂ²¤Î¤â¤È¤ËÍè¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Á¥§¤µ¤ó¤Ï¿ÈÄ¹163cm¡¢ÂÎ½Å65Ô¡¢¹õÈ±¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤ÇÇò¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×7·î21ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë