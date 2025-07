パワースポーツは、2025年6月16日(月)より、手軽に塩分補給ができるタブレット「ENPLUS(塩+)」を、全国のスポーツ・アウトドアショップおよび同社ECサイトにて販売開始しました。

パワースポーツ「ENPLUS(塩+)」

販売価格 :1袋(8粒入り) 550円(税込)

※1パック 12袋入り

原材料 :食塩(国内製造)、ショ糖、マルトデキストリン、

スズメバチエキス末/クエン酸、重曹、クエン酸K、リン酸Na、硫酸Mg、ステアリン酸Ca、栄養成分(2粒換算):熱量8.9kcal、たんぱく質0.0g、脂質0.0g、炭水化物2.2g、食塩相当量1.0g、カリウム260mg、マグネシウム10mg、リン27mg

パワースポーツは、2025年6月16日(月)より、手軽に塩分補給ができるタブレット「ENPLUS(塩+)」を、全国のスポーツ・アウトドアショップおよび同社ECサイトにて販売開始。

「ENPLUS(塩+)」は、運動時の発汗によって失われるミネラルを効率的に補給するための電解質タブレットです。

ミネラル不足による体力低下を防ぎ、ミネラルバランスを保つことで、運動中のパフォーマンスを高いレベルで維持することが可能です。

タブレットをそのまま口に含むと、グレープフルーツ風味の爽やかなミネラルがシュワッと口いっぱいに広がり、素早く塩分補給を行うことができます。

「ENPLUS(塩+)」は、発汗によって失われるナトリウム、疲労軽減に役立つカリウム、けいれん(足のつり)予防をサポートするマグネシウム、そしてエネルギー生成や持久力向上に効果があるリンをバランスよく補給できるミネラルタブレットです。

従来の「ウルトラミネラルタブレット」とは異なり、水に溶かす必要がなく、そのまま口に含んでミネラルを補給できるのが特長です。

さらに、スズメバチエキスも配合されており、アミノ酸も同時に摂取することができます。

マラソンやトライアスロンといった持久系スポーツはもちろん、サッカーや野球などのボールスポーツ、さらには登山やハイキングといったアウトドアアクティビティまで、さまざまなシーンで活用できます。

■タブレットタイプ

1袋にタブレットが8粒入っています。

一般的なアスリートは、汗1リットルあたり約9,500mgのナトリウムを失うと言われており、この製品ではタブレット2粒を摂取することで、その分のナトリウムを補うことが可能です。

さらに、この製品にはカリウム、マグネシウム、リンも含まれており、足のつり(けいれん)の予防や、運動による疲労の軽減といった効果も期待できます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 手軽に塩分補給!パワースポーツ「ENPLUS(塩+)」 appeared first on Dtimes.