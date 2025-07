グレープストーンが展開する「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」から、『くまのプーさん/「銀座のハニーケーキ」です。』が新登場!

毎年大人気の『くまのプーさん/「銀座のハニーケーキ」です。』が夏にぴったりの新パッケージになって2025年も登場します☆

Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈『くまのプーさん/「銀座のハニーケーキ」です。』

スケジュール:

先行販売:2025年7月28日(月)〜先行販売店舗:Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店取扱商品:『くまのプーさん/「銀座のハニーケーキ」です。』・4個入・8個入・4個入 エコバッグセット・8個入 エコバッグセット・くまのプーさん/エコバッグ(単品)・くまのプーさん/クリアタンブラー(単品)・くまのプーさん/クリアポーチ(単品)通常販売:2025年8月1日(金)〜販売店舗:【東京ばな奈s(トーキョーバナナーズ)(JR東京駅 ⼋重洲地下中央⼝改札外)】【羽田空港 第1ターミナル 東京食賓館 Eゲート前(ゲート外)】取扱商品:『くまのプーさん/「銀座のハニーケーキ」です。』・4個入・8個入・4個入 エコバッグセット・8個入 エコバッグセット・くまのプーさん/クリアタンブラー(単品)・くまのプーさん/クリアポーチ(単品)【東京ばな奈ワールド 東京ギフトパレット店(JR東京駅 八重洲北口改札外)】取扱商品:『くまのプーさん/「銀座のハニーケーキ」です。』・4個入・8個入・くまのプーさん/エコバッグ(単品)・くまのプーさん/クリアポーチ(単品)【羽田空港 第2ターミナル 東京食賓館 時計台3番前(ゲート外)】取扱商品:『くまのプーさん/「銀座のハニーケーキ」です。』・4個入・8個入・4個入 エコバッグセット・8個入 エコバッグセット※販売方法・販売店は変更になる場合があります通販:公式オンラインショップ「パクとモグ」/パクとモグスイーツショップ 楽天市場店受付期間:2025年7月30日(水)10:00〜取扱商品:『くまのプーさん/「銀座のハニーケーキ」です。』・8個入 エコバッグセット・くまのプーさん/クリアタンブラー(単品)・くまのプーさん/クリアポーチ(単品)※受付期間中であっても、商品がなくなり次第受付終了となります

東京ばな奈とディズニーがお届けする ハッピースイーツコレクション「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」

毎年大人気の『くまのプーさん/「銀座のハニーケーキ」です。』が夏にぴったりの新パッケージになって2025年も登場します!

また、癒やし可愛い3種類の新グッズも同時登場。

「くまのプーさん」と一緒に、8月3日の「はちみつの日」をお祝いできるスイーツとグッズがラインナップされます☆

表情豊かな「くまのプーさん」にときめく、ダブルクリーム仕立てのスポンジケーキ

「くまのプーさん」のかわいらしさをたくさん詰め込んだ『くまのプーさん/「銀座のハニーケーキ」です。』

中には「くまのプーさん」が大好きなはちみつ香るカスタードクリームとなめらかなミルククリームがとろ〜りと入っています。

はちみつ&ミルクが優しい味わいのダブルクリームをふかふかスポンジケーキでコーティング。

食いしんぼうな「くまのプーさん」も、思わず笑顔になってしまう美味しさです。

※お菓子の柄はランダムのため、全ての柄が入っていない場合もあります

『くまのプーさん/「銀座のハニーケーキ」です。』ラインナップ

価格:4個入 853円(税込)/8個入 1,706円(税込)

2025年の新パッケージは、4個入・8個入でデザインが異なるのがポイン。

!親友の「ピグレット」とぎゅっと抱き合うデザインの4個入ボックスに、ごろんと寝そべる「プーさん」がかわいい8個入ボックスで展開されます。

見ているだけで癒されてしまうキュートなデザインに仕上げられているので、気に入りを見つけるのも楽しい☆

『くまのプーさん/「銀座のハニーケーキ」です。』8個入購入特典「ステッカー」

8個入ボックスには『くまのプーさん/「銀座のハニーケーキ」です。』発売記念のステッカー入り。

表情豊かな「プーさん」と仲間たちをホログラムでキラキラに仕上げられた、『くまのプーさん/「銀座のハニーケーキ」です。』でしか手に入らないオリジナルグッズになっています。

全6種のデザインがランダムに1枚セットされていますので、どのステッカーが出てくるかは開けてからのお楽しみです☆

※4個入にはステッカーが付きません

※デザインは変更になる場合があります

「くまのプーさん」デザインのオリジナルグッズ

夏のお出かけにもぴったりな「プーさん」デザインのオリジナルグッズも同時発売。

「くまのプーさん」のアートを使用したエコバッグセットやクリアタンブラー、クリアポーチがラインナップされます。

エコバッグ

ラインナップ・価格:

・くまのプーさん/「銀座のハニーケーキ」です。 4個入 エコバッグセット 1,900円(税込)

・くまのプーさん/「銀座のハニーケーキ」です。 8個入 エコバッグセット 2,700円(税込)

・くまのプーさん/エコバッグ(単品) 1,210円(税込)

ハンモックに寝そべる「くまのプーさん」がかわいいエコバッグ。

荷物もたっぷり入るサイズで使い勝手抜群です。

コンパクトに折りたためるので、エコバッグをカバンにしのばせていつでも一緒にお出かけ出来ます。

お菓子とセットになった『エコバッグセット』は、プレゼントにもおすすめ。

「くまのプーさん」のかわいさに思う存分癒やされるグッズです。

クリアタンブラー

価格:1,650円(税込)

夏にぴったりな透け感がたまらないクリアタンブラー。

いつも一緒に冒険をしている仲間の「ピグレット」や「ティガー」と一緒にビーチをかけまわる「くまのプーさん」を描いた、360°どこからみてもかわいいデザインに仕上げられています。

ファニーフェイスがキュートなストローチャームがついた、細部までこだわりたっぷりのドリンクウェアです。

クリアポーチ

価格:1,375円(税込)

4個入ボックスやお菓子とおそろいがかわいいクリアポーチ。

スポンジケーキのようなふわふわサガラ刺繍のストラップ付きです。

カラビナもついているので、お気に入りのカバンにつけてどこにでも連れて行きたくなりそう☆

「くまのプーさん」と一緒にお出かけが楽しめるポーチです。

8月3日「はちみつの日」をお祝いするプレゼントキャンペーンも開催

スケジュール:

2025年7月28日(月)〜対象店舗:・Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR 東京駅店用意個数:先着で480枚なくなり次第終了・JR東日本東京駅構内 地下1階 改札内 グランスタ東京内「スクエア ゼロ」用意個数:先着で560枚なくなり次第終了2025年8月1日(金)〜・東京ばな奈s(トーキョーバナナーズ)(JR東京駅 ⼋重洲地下中央⼝改札外)用意個数:先着で160枚なくなり次第終了

※1会計につき1つプレゼントとなります

※4種類のうちランダムとなりますので、種類は選べません

8月3日「はちみつの日」を記念して、対象店舗で「くまのプーさん」スイーツやグッズを税込み2,000円以上購入された方に「A5クリアファイル」をプレゼント。

4種類のデザインがランダムでもらえるため、何のデザインになるかはお楽しみです。

催事情報

開催期間:2025年7月28日(月)〜8月17日(日)

場所:JR東日本東京駅構内 地下1階 改札内 グランスタ東京内「スクエア ゼロ」

営業時間:月〜土 8:00〜22:00 /日・祝 8:00〜21:00

JR東日本東京駅構内 地下1階 改札内 グランスタ東京内「スクエア ゼロ」にて『くまのプーさん/「銀座のハニーケーキ」です。』が登場するポップアップを開催。

「A5クリアファイル」がもらえる購入特典も用意されます。

※営業時間が異なる場合があります

※人気商品のため早期完売の可能性があります

「くまのプーさん」が主役のスイーツが、夏にぴったりの新パッケージになって登場。

2025年7月28日より順次販売が開始される、Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈『くまのプーさん/「銀座のハニーケーキ」です。』の紹介でした☆

