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Ãæ¿´°ÌÃÖ    ËÌ°Þ20ÅÙ20Ê¬ (20.3ÅÙ)
Åì·Ð107ÅÙ00Ê¬ (107.0ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    ÆîÀ¾ 15 km/h (7 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    980 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®    25 m/s (50 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    35 m/s (70 kt)
15m/s°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è    ÆîÂ¦ 330 km (180 NM)
ËÌÂ¦ 165 km (90 NM)

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Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ20ÅÙ25Ê¬ (20.4ÅÙ)
Åì·Ð105ÅÙ50Ê¬ (105.8ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    À¾ 10 km/h (6 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    985 hPa
ºÇÂçÉ÷Â®    23 m/s (45 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    35 m/s (65 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    65 km (35 NM)

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Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´    ËÌ°Þ20ÅÙ10Ê¬ (20.2ÅÙ)
Åì·Ð104ÅÙ30Ê¬ (104.5ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ    À¾ 10 km/h (6 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ    994 hPa
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    105 km (57 NM)

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