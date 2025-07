Dream5がデビュー15周年を記念し、約9年ぶりに集結。1日限りの限定イベント『Dream5 15th Limited Event 2025』を11月に実施することを、ビジュアル写真と共に各メンバーのHPで発表した。 Dream5は、2009年にNHK『天才てれびくんMAX』から誕生したダンス&ボーカルユニット。2014年アニメ「妖怪ウォッチ」のエンディングテーマ『ようかい体操第一』が大ヒットし

ログインして続きを読む

The post Dream5が約9年ぶりに集結、1日限りの限定イベントの開催が決定 大人になった3人でのビジュアルも公開 first appeared on GirlsNews.