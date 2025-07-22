ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖÂç»³4-4¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤¡¡×¡¡µð¿Í2Ç¯ÌÜ¤Î26ºÐ¤¬»°Í·´Ö¤ÎÂÇµå¤Ë¹¥¥×¥ì¡¼Ï¢È¯
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í6¡ß-5ºå¿À(21Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
µð¿Í¤ÎÀô¸ýÍ§ÂÁÁª¼ê¤¬¥·¥ç¡¼¥È¤Î¼é¤ê¤Ç¡¢¹¥¼éÈ÷¤òÏ¢È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½é²ó¡¢ÀèÈ¯¤Î°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¤¬¼«¿È¤Î¼ººö¤â¤«¤é¤ß¡¢2¥¢¥¦¥È1¡¢3ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤Þ¤¹¡£5ÈÖ¤ÎÂç»³ÍªÊåÁª¼ê¤¬»°Í·´Ö¤Ø¤ÎÆâÌî¥´¥í¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¤ÎÀô¸ýÁª¼ê¤¬¿¼¤á¤Î°ÌÃÖ¤«¤éµÕ¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÊáµå¡£¤½¤³¤«¤é¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÁ÷µå¤Ç¡¢µçÃÏ¤òµß¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë5ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î7²ó¤Ë¤Ï¡¢2¥¢¥¦¥È¤«¤éÂç»³Áª¼ê¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢»°Í·´Ö¤ËÄËÎõ¤ÊÂÇµå¡£Àô¸ýÁª¼ê¤ÏÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤Ä¤«¤ß¡¢¿¼¤¤°ÌÃÖ¤«¤é±óÅê¡£ºÆ¤Ó¤Î¹¥¼éÈ÷¤ÇÂç»³Áª¼ê¤â²ù¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤ÎÄ¾¸å¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÁª¼ê¤ÎÆ±ÅÀ3¥é¥ó¤Ê¤É¡¢°ìµó5ÆÀÅÀ¤ÇÆ±ÅÀ¡£9²ó¤Ë¤ÏµÈÀî¾°µ±Áª¼ê¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç¡¢5ÅÀº¹¤ò¤Ï¤ÍÊÖ¤·¤Æ·àÅª¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤ÎÎ¢¥Ò¡¼¥í¡¼Àô¸ýÍ§ÂÁ¡×¡ÖÀô¸ý¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤«¤éÎ®¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤Í¡ª¡ª¡×¡ÖÀô¸ý¤Î¼éÈ÷¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤¿¤«¤Ê¡©¡×¤Ê¤É¹¥¼éÈ÷¤ÎÏ¢Â³¤Ë¾Î»¿¤ÎÍò¡£
¤Þ¤¿Âç»³Áª¼ê¤ÏÂè2ÂÇÀÊ¤Ë¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤Ø¥Ò¥Ã¥È¡¢Âè3ÂÇÀÊ¤Ë¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤Î5¹æ2¥é¥ó¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Öº£ÆüÂç»³2ËÜ¥Ò¥Ã¥ÈÂ»¤·¤Æ¤ë¤Ê¡×¡ÖÂç»³4-4¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Àô¸ýÁª¼ê¤Ï¡¢Âçºå¶Í°þ¹â¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç¡¢NTTÀ¾ÆüËÜ¤ò·Ð¤Æ¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿µð¿Í2Ç¯ÌÜ¤Î26ºÐÆâÌî¼ê¡£º£µ¨¤Ï79»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.279¤È¹¶¼é¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£