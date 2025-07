Íý·Ï¤ò»ÖË¾¤¹¤ëÃæ¹âÀ¸¸þ¤±¡ª»ÍÅ·²¦»ûÂç³Ø¤ß¤é¤¤²Ê³Ø¶µ°é¿ä¿Ê¼¼¡Ö¿¦¶È¾Ò²ð¡õ¸òÎ®²ñ¡×

四天王寺大学みらい科学教育推進室は、2025年8月5日(火)に大阪あべのハルカスで、理系学生の進路選択を支援する講演会「職業紹介&交流会」を開催します。

四天王寺大学みらい科学教育推進室「職業紹介&交流会」

開催日時 :2025年8月5日(火)13時〜17時

開催場所 :大阪あべのハルカス25階会議室F(大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43)

実施内容 :(1)合同職業紹介(教育職・研究所・企業)

(2)ロールモデルの皆さんとの交流会(個別に相談可能)

募集対象 :中高生・保護者、教員の参加も推奨

スケジュール :13:00〜15:00 合同職業紹介

15:15〜16:15 交流会

16:45 解散

講演者 :<教育職>

小学校教員、中学校・高等学校数学教員、中学校・高等学校理科教員

<研究所>

産業技術総合研究所

<企業>

アストラゼネカ株式会社、株式会社島津製作所、Mizkan Partners

大学紹介(交流会にて):大阪大学理学部・理学研究科、四天王寺大学教育学部

主催 :四天王寺大学みらい科学教育推進室

共催 :大阪府教育委員会、大阪大学理学部・理学研究科

後援 :国立研究開発法人 科学技術振興機構(JST)

国立研究開発法人 産業技術総合研究所関西センター

四天王寺大学みらい科学教育推進室は、2025年8月5日(火)に大阪あべのハルカスで、理系学生の進路選択を支援する講演会「職業紹介&交流会」を開催。

この講演会では、理系を志望する中高生向けに、理系の教育職・研究所・企業で活躍されている方を講師に招き、現在の職業を選んだ理由や仕事の魅力が話されます。

生徒の将来の進路について考える機会です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 理系を志望する中高生向け!四天王寺大学みらい科学教育推進室「職業紹介&交流会」 appeared first on Dtimes.