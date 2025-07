BTSファン“ARMY”に焦点を当てた映画より「MIC Drop」リミックスMVシーンから始まる本編映像解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■入場者プレゼントとして、アミボムの絵柄入り「日本限定!特製キラキラカード」の配布が決定!

BTSファンである“ARMY”に焦点を当てた長編ドキュメンタリー作品『BTS ARMY:FOREVER WE ARE YOUNG』(7月30日全世界一斉公開)より、クリップ映像が解禁。さらに入場者プレゼントの配布と上映劇場が決定した。

解禁されたクリップ映像は、BTSの代表曲のひとつである「MIC Drop(Steve Aoki Remix)」の楽曲のMVシーンから始まる。本楽曲でリミックスを担当したスティーヴ・アオキは「奇跡的な瞬間だった」「BTSファンとK-POPファンがアメリカで急増して、『MIC Drop(Steve Aoki Remix)』にすべて押し寄せた。それが大ヒットにつながった」とその特別な体験を語っている。

映像には女性ダンサーを筆頭にBTSの同曲のダンスを力強くカバーするシーンも収められており、BTSの楽曲が世界へもたらした影響を深く印象付けるクリップに仕上がっている。

そしてこのたび、入場者プレゼント「日本限定!特製キラキラカード」の配布も決定。表にはBTSカラーの紫色に灯るARMYの必須アイテムであるペンライト(OFFICIAL LIGHT STICK)通称「アミボム」の絵柄が、裏面には本作の映画タイトルと公開日が入っており、さらに両面はホログラム加工されキラキラ輝くデザインに仕上がっている。この「特製キラキラカード」は全国上映劇場にて数量限定で配布。スマホケースに挟み込んだり、カードとして「アミボム」を手軽に“持ち運び”することができる。

さらに、本作のTOHOシネマズ日比谷ほか全国上映館も決定、映画作品サイトにて詳細が確認できる。全世界一斉公開の7月30日から8月7日まで期間限定で上映され、「アミボム持参の鑑賞がOK!」の案内もされている。

本作はARMYによってARMYのために製作された。本作の監督グレース・リーとパティ・アンは「ARMYのいないBTSは存在しない、BTSのいないARMYは存在しない。観客が本作を通して私たちを笑わせ、泣かせ、考えさせてくれたファンダムに出会うことを楽しみにしています。ARMYのパワー、再起力、創造性、ユーモアに常に感動させられましたし、観客も同じように感じてくれることを願っています」と語っている。

映画情報

『BTS ARMY:FOREVER WE ARE YOUNG』

7月30日(水)TOHOシネマズ日比谷 ほか 全国公開

監督:グレース・リー/パティ・アン

製作総指揮:モーガン・ネヴィル、ケイトリン・ロジャース、ジェームズ・シン

配給:東宝東和

(C) BIGHIT MUSIC / HYBE. ALL RIGHTS RESERVED.

リリース情報

2025.07.19 ON SALE

BTS

ALBUM『PERMISSION TO DANCE ON STAGE-LIVE』

※韓国発売日:7月18日

2025.07.28 ON SALE

BTS

DIGITAL CODE『BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE- SEOUL(DIGITAL CODE)』

映画作品サイト

https://tohotowa.co.jp/bts-army-foreverweareyoung/

BTS OFFICIAL SITE

https://bts-official.jp/