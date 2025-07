カメレオン・ライム・ウーピーパイが、TVアニメ『ONE PIECE』エッグヘッド編の新エンディング主題歌に抜擢されたことがわかった。 新エンディング主題歌「PUNKS」は、『ONE PIECE』の世界観に合わせて書き下ろされた渾身の1曲。 クセになる“ピーパピーパピポ”とキャッチーなサビが頭から離れない、ライブでも盛り上がり必至のカオス&ポップな中毒性全開ナンバーとなっており、カメレオン・ライム・ウーピーパイらしい一曲に仕上がっている。 楽曲のリリースは8月11日(月)に決定。リリースに先駆け、Pre-add/Pre-Save(配信事前登録)もスタートしている。 ◆ ◆ ◆ ■Chi-(カメレオン・ライム・ウーピーパイ)コメントONE PIECEのエンディングを担当するなんて想像したことも無く、なぜ私達が!?と驚愕しました。昔から漫画もアニメも見ていたので最高に嬉しかったです。世界中で愛されている作品なので責任重大だ!と思いましたが、選んで頂いたからにはいつも通り楽しんで未来のピパピポ感と人間味を意識して制作しました。頭がパンクするほど考え愛を込めました。後は皆で踊るだけです!準備はもーいーかい?Let’s dance! ◆ ◆ ◆ さらに、リリース前日に東京ビッグサイトにて開催される<ONE PIECE DAY’25 SPECIAL LIVE>への参加も決定した。本イベントは、世界中の『ONE PIECE』ファンに向け、漫画、アニメ、音楽、ゲーム、グッズなどの『ONE PIECE』のあらゆるコンテンツを集結させた大規模イベントとなる。 8月10日(土)のメインステージでは、音楽ライブや豪華キャストによるトークステージ、さらにはアニメやグッズに関する新着情報の発表などを展開。このメインステージはONE PIECE公式YouTubeチャンネルにて無料で生配信されることが決定しており、ONE PIECE DAYならではの多彩なステージを自宅からもリアルタイムで楽しむことができる。 カメレオン・ライム・ウーピーパイはこの<ONE PIECE DAY’25 SPECIAL LIVE>で、いち早く「PUNKS」を披露する。 Digital Single「PUNKS」 2025.8.11 ReleasePre-add/Pre-seve:https://ffm.to/punks_clwp※Apple MusicでのPre-addは順次反映 TVアニメ『ONE PIECE』エッグヘッド編 毎週日曜 (日) よる11時15分〜11時45分 放送中放送局:全国フジテレビ系列番組HP:https://one-piece.com/index.html <ONE PIECE DAY’25> ■会場 東京ビッグサイト 南展示棟1〜3ホール■日程 2025年8月9日(土)プレミア前夜祭(「第7回 ONE PIECE ナレッジキング決定戦」) 展示エリア(南展示棟1.2ホール): 17:00〜20:00 物販エリア(南展示棟3ホール) : 15:00〜17:00(16:30最終入場)2025年8月10日(日) 展示エリア(南展示棟1.2ホール): 9:00〜18:00 物販エリア(南展示棟3ホール) : 混雑緩和のため整理券制を予定。詳細は後日発表■チケット販売 CNプレイガイド※電子チケットのみ■主催 集英社/東映アニメーション/バンダイナムコエンターテインメント■公式サイト […]

