¥«¥á¥ì¥ª¥ó¡¦¥é¥¤¥à¡¦¥¦¡¼¥Ô¡¼¥Ñ¥¤¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¥¨¥Ã¥°¥Ø¥Ã¥ÉÊÔ¤Î¿·¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤ËÈ´Å§
¥«¥á¥ì¥ª¥ó¡¦¥é¥¤¥à¡¦¥¦¡¼¥Ô¡¼¥Ñ¥¤¤¬¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¥¨¥Ã¥°¥Ø¥Ã¥ÉÊÔ¤Î¿·¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ ¿·¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖPUNKS¡×¤Ï¡¢¡ØONE PIECE¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿ÞÕ¿È¤Î1¶Ê¡£ ¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡È¥Ô¡¼¥Ñ¥Ô¡¼¥Ñ¥Ô¥Ý¡É¤È¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥µ¥Ó¤¬Æ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤êÉ¬»ê¤Î¥«¥ª¥¹¡õ¥Ý¥Ã¥×¤ÊÃæÆÇÀÁ´³«¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥á¥ì¥ª¥ó¡¦¥é¥¤¥à¡¦¥¦¡¼¥Ô¡¼¥Ñ¥¤¤é¤·¤¤°ì¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ³Ú¶Ê¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ï8·î11Æü(·î)¤Ë·èÄê¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÀè¶î¤±¡¢Pre-add/Pre-Save(ÇÛ¿®»öÁ°ÅÐÏ¿)¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡ ¢£Chi-¡Ê¥«¥á¥ì¥ª¥ó¡¦¥é¥¤¥à¡¦¥¦¡¼¥Ô¡¼¥Ñ¥¤¡Ë¥³¥á¥ó¥ÈONE PIECE¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤·¤¿¤³¤È¤âÌµ¤¯¡¢¤Ê¤¼»äÃ£¤¬¡ª¡©¤È¶ÃØ³¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤«¤éÌ¡²è¤â¥¢¥Ë¥á¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇºÇ¹â¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤ÇÀÕÇ¤½ÅÂç¤À¡ª¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áª¤ó¤ÇÄº¤¤¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê³Ú¤·¤ó¤ÇÌ¤Íè¤Î¥Ô¥Ñ¥Ô¥Ý´¶¤È¿Í´ÖÌ£¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ¬¤¬¥Ñ¥ó¥¯¤¹¤ë¤Û¤É¹Í¤¨°¦¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸å¤Ï³§¤ÇÍÙ¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡ª½àÈ÷¤Ï¤â¡¼¤¤¡¼¤«¤¤¡©Let¡Çs dance! ¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡ ¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹Á°Æü¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ãONE PIECE DAY¡Ç25 SPECIAL LIVE¡ä¤Ø¤Î»²²Ã¤â·èÄê¤·¤¿¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¡ØONE PIECE¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢Ì¡²è¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢²»³Ú¡¢¥²¡¼¥à¡¢¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤Î¡ØONE PIECE¡Ù¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò½¸·ë¤µ¤»¤¿Âçµ¬ÌÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£ 8·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤ä¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á¤ä¥°¥Ã¥º¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·Ãå¾ðÊó¤ÎÈ¯É½¤Ê¤É¤òÅ¸³«¡£¤³¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏONE PIECE¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÌµÎÁ¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ONE PIECE DAY¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¼«Âð¤«¤é¤â¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ ¥«¥á¥ì¥ª¥ó¡¦¥é¥¤¥à¡¦¥¦¡¼¥Ô¡¼¥Ñ¥¤¤Ï¤³¤Î¡ãONE PIECE DAY¡Ç25 SPECIAL LIVE¡ä¤Ç¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¡ÖPUNKS¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£ Digital Single¡ÖPUNKS¡× 2025.8.11 ReleasePre-add/Pre-seve¡§https://ffm.to/punks_clwp¢¨Apple Music¤Ç¤ÎPre-add¤Ï½ç¼¡È¿±Ç TV¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¥¨¥Ã¥°¥Ø¥Ã¥ÉÊÔ Ëè½µÆüÍË (Æü) ¤è¤ë11»þ15Ê¬¡Á11»þ45Ê¬¡¡ÊüÁ÷ÃæÊüÁ÷¶É¡§Á´¹ñ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎóÈÖÁÈHP¡§https://one-piece.com/index.html ¡ãONE PIECE DAY¡Ç25¡ä ¢£²ñ¾ì Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È ÆîÅ¸¼¨Åï1¡Á3¥Û¡¼¥ë¢£ÆüÄø 2025Ç¯8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥×¥ì¥ß¥¢Á°Ìëº×¡Ê¡ÖÂè7²ó ONE PIECE ¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥¥ó¥°·èÄêÀï¡×¡Ë¡¡Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¡ÊÆîÅ¸¼¨Åï1.2¥Û¡¼¥ë¡Ë¡§ 17:00¡Á20:00¡¡ÊªÈÎ¥¨¥ê¥¢¡ÊÆîÅ¸¼¨Åï3¥Û¡¼¥ë¡Ë ¡§ 15:00¡Á17:00¡Ê16:30ºÇ½ªÆþ¾ì¡Ë2025Ç¯8·î10Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¡ÊÆîÅ¸¼¨Åï1.2¥Û¡¼¥ë¡Ë¡§ 9:00¡Á18:00¡¡ÊªÈÎ¥¨¥ê¥¢¡ÊÆîÅ¸¼¨Åï3¥Û¡¼¥ë¡Ë ¡§ º®»¨´ËÏÂ¤Î¤¿¤áÀ°Íý·ôÀ©¤òÍ½Äê¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä CN¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¢¨ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ß¢£¼çºÅ ½¸±Ñ¼Ò¡¿Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¿¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È [¡Ä]
The post ¥«¥á¥ì¥ª¥ó¡¦¥é¥¤¥à¡¦¥¦¡¼¥Ô¡¼¥Ñ¥¤¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¥¨¥Ã¥°¥Ø¥Ã¥ÉÊÔ¤Î¿·¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤ËÈ´Å§ first appeared on BARKS.