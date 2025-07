»õ²Ê°åÎÅ¤ÎÀèÃ¼¹ñ¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ë³Ø¤Ö¡ªÆüËÜ¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó»õ²Ê³Ø²ñ¡Ö¥¹¥¦¥§¥Ç¥ó¥Æ¥£¥¹¥ÈÇ§Äê¹Ö½¬²ñ2025¡×

日本スウェーデン歯科学会は、スウェデンティスト認定講習会2025を12月7日(日)に東京大学 伊藤国際学術研究センター(伊藤謝恩ホール)にて開催します。

日本スウェーデン歯科学会「スウェデンティスト認定講習会2025」

参加費用について、7月31日(木)までのお申込みの方限定で、5,000円の早期割引を実施中です。

■スウェーデンのナショナルガイドラインに学ぶ「AIで変わる未来の歯科医療」

歯科医療の先端国といわれているスウェーデンレベルの治療と予防、クリニックの設備やインプラント治療のプロトコルなど、スウェーデンの歯科ガイドラインのアップデートをいち早く紹介し、スウェーデンのナショナルガイドラインに学ぶ「AIで変わる未来の歯科医療」と題する認定講習会を開催します。

スウェデンティストとはスウェーデンスタイルの治療と予防を理解し、積極的に取り組む歯科医療従事者の称号です。

10年に1度改定されるスウェーデンナショナルガイドラインの責任者ピーター・リングストロム先生より最新の情報が発信されます。

当日はピーター・リングストロム先生他、時代を変えていく講師陣による特別講演が予定されています。

■講演内容

●ピーター・リングストロム教授(日本スウェーデン歯科学会会長)

・レントゲン写真や口腔内画像を分析するためのAI搭載ソフトウェアに関して

・バーチャルリアリティーを含む、遠隔歯科診療と遠隔モニタリングに関して

・う蝕予防や歯の硬組織の再石灰化に使用される、スマート歯科材料 - 生体活性材料に関して

●ステファン・レンバート教授(日本スウェーデン歯科学会副会長)

・歯周病予防における、AI搭載マルチモーダルセンシング歯ブラシ・ヘルス治療介入のような革新的な技術を用いた統合的アプローチに関して

・AIは歯周病治療にどう役立つのか

・従来の治療法にとって代わるインプラント周囲疾患のレーザー治療に関して

●Kim Hyun Jeong教授(ハーバード大学医学部 麻酔科学 博士後期研究員)

・AIとIoT基盤のカスタマイズされた密閉型多チャンネル口腔洗浄機の臨床的効果

●中原 維浩先生(日本スウェーデン歯科学会 理事)

・AIが変える〈患者セルフケア〉最前線

― スウェーデン・ナショナルガイドラインを臨床と経営にどう活かすか―

●谷口 善成先生(日本スウェーデン歯科学会 理事)

・インプラント治療の新たな臨床的意義:抗加齢(アンチエイジング)の観点からの症例報告と考察

・インプラント骨造成における幹細胞培養上清の臨床応用とISQ値・埋入トルク値による定量的評価

・再生医療における多血小板血漿、血小板濃縮材料と幹細胞培養上清の比較

■特典

「スウェデンティスト認定証」「イエテボリ大学 日本スクーリングディプロマ」「カリエスプロ・ペリオプロ・ソルブプロ認定証」

本講演会にご参加いただいた皆様には、「スウェデンティスト認定証」「イエテボリ大学 日本スクーリングディプロマ」「カリエスプロ・ペリオプロ・ソルブプロ認定証」を授与します。

●スウェデンティスト認定証

●イエテボリ大学 日本スクーリングディプロマ

受講された方全員に「イエテボリ大学 日本スクーリングディプロマ」が授与されます。

●カリエスプロ・ペリオプロ・ソルブプロ認定証

受講された歯科医師・歯科衛生士には「認定証」その他受講者には「修了証」が授与されます。

■講習会詳細

早期割引キャンペーン2025年7月31日までのお申込み・ご入金の方は5,000円オフ

開催日時:2025年12月7日(日) 9:00〜17:00

定員 :360名

会場 :東京大学 伊藤国際学術研究センター(伊藤謝恩ホール)

〒113-0033 東京都文京区本郷7丁目3-1

東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩8分

都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩6分

主催 :日本スウェーデン歯科学会

▼講演会のお申込みはこちら

https://thcjapan.com/jsda/20251207/wp01/

■参加費

早期割引キャンペーン

※2025年7月31日までのお申込み・ご入金の方は5,000円オフとなります。

〈学会員価格〉

歯科医師 :20,000円→15,000円

歯科衛生士・その他:15,000円→10,000円

〈非会員価格〉

歯科医師 :30,000円→25,000円

歯科衛生士・その他:25,000円→20,000円

「スウェデンティスト認定講習会2025」スケジュール

