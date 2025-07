¥²¥¹¥È¤Ï¡¢Ãæ¹ñÃãÎÅ¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤æ¤¨¤¸ ¤Á¤ã¤ó¤³¡ª¤ª¤È¤Ð¤ó!!!

『おとばん!!!』2025年7月21日(月)深夜25時30分(テレビ埼玉)放送回にて、『香港在住中国茶療カウンセラーゆえじ ちゃんこさん』をゲストで招き『中国茶』について学びました。

放送日時 :毎月第1・3月曜日深夜25時30分〜26時 (テレビ埼玉)

配信日時 :放送終了後月曜日深夜26時(番組公式YouTube)

番組出演者:スギちゃん、お見送り芸人しんいち、真島なおみ、マシンガンズ

『おとばん!!!』2025年7月21日(月)深夜25時30分(テレビ埼玉)放送回にて、『香港在住中国茶療カウンセラーゆえじ ちゃんこさん』をゲストで招き『中国茶』について学んだ。

■2025年7月21日(月)放送回 番組内容

今回は、“日常のドリンク”として親しまれているペットボトルのウーロン茶と、茶芸で丁寧に淹れた本格リーフティーのウーロン茶を飲み比べ。

香りを嗅いだ瞬間、出演者達の表情が変わる!見た目は同じ“ウーロン茶”なのに、香り・味・深みがまったくの別物!?驚きの体験をリアルにお届けします。

「中国茶」と聞くと、どこか難しそうなイメージを持つ方も少なくありません。

しかし実は、中国茶は私たちの生活にすでに溶け込んでいる、身近なお茶です。

コンビニや飲食店などで日常的に飲まれている「ウーロン茶」も、中国茶のひとつです。

香りや味わいの個性もさまざまあり多彩なラインナップが揃う中国茶の中から今回は4種類をピックアップし、その魅力に迫ります。

