ÉÙ»³¡¦É¹¸«¤Ç½»Âð²ÐºÒ¡¢2¿Í»àË´¡¡1¿ÍÉÔÌÀ¡¢2¿Í·Ú½ý
¡¡22Æü¸áÁ°2»þ50Ê¬¤´¤í¡¢ÉÙ»³¸©É¹¸«»Ô¤ÎÌµ¿¦»³¸ý´ð¤µ¤ó¡Ê86¡ËÊý¤Ç¡¢½»¿Í¤ÎÃËÀ¤«¤é¡Ö1³¬¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ìó3»þ´ÖÈ¾¸å¤ËÄÃ²Ð¤·¤¿¤¬¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»³¸ý¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò½¨ÌÀ¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£»³¸ý¤µ¤ó¤È¡¢½¨ÌÀ¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Î¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸©·Ù¤Ï¡¢°äÂÎ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»³¸ý¤µ¤óÊý¤Ï5¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢Åö»þÁ´°÷ºßÂð¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£»³¸ý¤µ¤ó¤Î80Âå¤ÎºÊ¤È10Âå¤ÎÂ¹¤ÏÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢·Ú½ý¤Î¤â¤è¤¦¤À¡£¸©·Ù¤Ê¤É¤¬¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½¾ì¤ÏÉÙ»³ÏÑ¤ËÌÌ¤·¡¢½»Âð¤¬½¸¤Þ¤ëÃÏ°è¡£