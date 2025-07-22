ÅÄÃæÊË½êÂ°¤Î¥ê¡¼¥º¡¢¸ùÏ«¼Ô¤Î¸µ¥¨¡¼¥¹FW¤Ë¹½ÁÛ³°Àë¹ð ¡Ö»Ä¤ë¤Ê¤é¡¢¥ê¥¶¡¼¥Ö¥Á¡¼¥à¹Ô¤¡×
ÆüËÜÂåÉ½MFÅÄÃæÊË¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥ê¡¼¥º¡£
ºòµ¨¤Ï2Éô¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢º£µ¨¤«¤éÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤òÀï¤¦¤¿¤á¤ËÀïÎÏÊä¶¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ï¹½ÁÛ³°¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥ê¡¼¥º¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ë¥±´ÆÆÄ¤Ï¡¢¹½ÁÛ³°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿FW¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥Õ¥©¡¼¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤â¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë»Ä¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢U-21¥Á¡¼¥à¤ÇÎý½¬¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈÄÌ¹ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤È¤ÏËÜÅö¤ËÎ¨Ä¾¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
Èà¤Ï»ä¤¬Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤É¤ì¤Û¤É¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³2¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤òÀï¤¦¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÊÌ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¡ËÈà¤Ï¼çÎÏÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤Áª¼ê¤À¡£¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó2ÆüÌÜ¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢Íèµ¨¤Î¹½ÁÛ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î±¢¤Ë±£¤ì¤¿¤ê¡¢Â¾¤ÎÃ¯¤«¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä¤³¤È¤âÍÆ°×¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤Ï¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î¤¿¤á¤ËÂ¿Âç¤Ê¹×¸¥¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·É°Õ¤ÈÆ©ÌÀÀ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡£
¤³¤Î¾õ¶·¤Ë²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÂº½Å¤·¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¤¬¡¢5¡Á6¿Í¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤ÞÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¸½ºß¡¢²æ¡¹¤ÏÈà¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥ì¥Ù¥ë¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¤¹¤ë¤«µÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬É¬Í×¡£Îý½¬¾ì¤Î¸Ð¤Î¼þ¤ê¤òÁö¤é¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹×¸¥¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ä¤Ä¡¢Â¾¥Á¡¼¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¢¤¨¤ÆÄÌÃ£¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
31ºÐ¤Î¥Ð¥ó¥Õ¥©¡¼¥É¤Ï¡¢¼ã¤¯¤·¤Æ¶¯¹ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë°ú¤È´¤«¤ì¤¿¸µ°ïºà¡£
2018Ç¯¤«¤é¥ê¡¼¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2020-21¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç17ÆÀÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢2021Ç¯9·î¤Ë¤Ï28ºÐ¤Ë¤·¤Æ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÂåÉ½Àï½Ð¾ì¤Ï¤½¤Î1»î¹ç¤À¤±¡£
ÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥¹¥¿¡¼10Ì¾
ºòµ¨¤Ï¸ø¼°Àï18»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤Ï325Ê¬¤Û¤É¤·¤«¤Ê¤¯¡¢ÆÀÅÀ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£