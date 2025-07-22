BTS¤Î¹Ò¶õ·ô¾ðÊó¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Î¿¦°÷¡¢¸¡»¡¤ËÁ÷Ã×¡¡²á·ã¥Õ¥¡¥ó¤¬Æ±¤¸¹Ò¶õµ¡¤ËÅë¾è¤¹¤ë¤Ê¤ÉÈï³²Â¿È¯
BTS¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍÌ¾·ÝÇ½¿Í¤Î¹Ò¶õ·ô¾ðÊó¤òÉÔÀµ¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Î¿¦°÷¤¬¡¢¸¡»¡¤ËÁ÷Ã×¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¾×·â¡ÛBTS¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò3Ç¯´Ö¤âÅð¤ß¸«¤¿¿¦°÷¡¢Éü¿¦
7·î22Æü¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥½¥¦¥ë·Ù»¡Ä£¥µ¥¤¥Ð¡¼ÁÜººÂâ¤ÏºÇ¶á¡¢³°¹ñ·Ï¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë30Âå¤Î½÷À¿¦°÷A»á¤é3¿Í¤ò¡¢¾ðÊóÄÌ¿®ÌÖÍøÍÑÂ¥¿Ê¤ª¤è¤Ó¾ðÊóÊÝ¸î¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏ¸¡¤ËÁ÷Ã×¤·¤¿¡£
A»á¤Ï2023Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢BTS¤ò´Þ¤à¿ô½½¿Í¤Î·ÝÇ½¿Í¤Î¹Ò¶õµ¡Åë¾è¾ðÊó¤òÉÔÀµ¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤Î·ë²Ì¡¢A»á¤ÏÅë¾è¾ðÊó¤òÇÄ°®¤·¡¢¤½¤ì¤òÎ®ÄÌ¶È¼Ô¤ËÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Î®ÄÌ¶È¼Ô¤Ï¡¢A»á¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¾ðÊó¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¥Á¥ã¥Ã¥È¥ë¡¼¥à¤äSNS¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
·ÝÇ½¿Í¤Î»äÀ¸³è¤òÄÉ¤¤²ó¤¹¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥µ¥»¥ó¡×¤é¤Ï¡¢¹Ò¶õ·ô¾ðÊó¤ò¹ØÆþ¤·¡¢Æ±¤¸¹Ò¶õµ¡¤ËÅë¾è¤·¤ÆÀÜ¶á¤ò»î¤ß¤¿¤ê¡¢µ¡Æâ¿©¤ÎÃíÊ¸¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë°ìÉô¤Î¥µ¥»¥ó¤Ï¡¢Æþ¼ê¤·¤¿¾ðÊó¤ò»È¤Ã¤Æ¹Ò¶õÊØ¤ÎÍ½Ìó¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¤ê¡¢ºÂÀÊ¾ðÊó¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ÝÇ½¿Í¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¹á¹Áºß½»¤Î³¤³°¹Ò¶õ²ñ¼Ò¿¦°÷¤Ç¤¢¤ëA»á¤Ï¡¢¹Ò¶õµ¡¤ÎÅë¾è¾ðÊó¤ò¸¡º÷¤Ç¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢·ÝÇ½¿Í¤ÎÀ¸Ç¯·îÆü¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£A»á¤Ï¾ðÊóÄó¶¡¤Î¸«ÊÖ¤ê¤È¤·¤Æ¡¢1000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó100Ëü±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ëÍø±×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
BTS¤Î½êÂ°»öÌ³½êHYBE¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¹Ò¶õ·ô¾ðÊóÎ®½Ð¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Î¤¿¤á¤Î¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©¡¼¥¹¡ÊTF¡Ë¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢A»á¤ÎÆÃÄê¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
HYBE¤Ï¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò¾¦ÉÊ²½¤·¡¢¼è°ú¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ÏÌÀÇò¤Ê°ãË¡¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìµ´ØÍ¿¤Î¸¶Â§¤òÅ¬ÍÑ¤·¤Æ¸·¤·¤¯ÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£