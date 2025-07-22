É½¸½¤È"¤ï¤¤¤»¤Ä"¤Î¤»¤á¤®¹ç¤¤¡¢¥µ¥ÉºÛÈ½¤Ï¤É¤ó¤Ê»ö·ï¡©¡Ø°ÆÁ¤Î±É¤¨¡Ù¸½Âå»×Ä¬¿·¼Ò¤¬Îò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹
¤«¤Ä¤Æ¡Ö¤ï¤¤¤»¤Ä¡×¤È¡ÖÉ½¸½¤Î¼«Í³¡×¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿½ÐÈÇ¼Ò¤¬¡¢ÀÅ¤«¤Ë¤½¤ÎËë¤ò²¼¤í¤¹¨¡¨¡¡£»×ÁÛ½ñ¤äÁ°±Ò·Ý½Ñ¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¡Ö¸½Âå»×Ä¬¿·¼Ò¡×¤¬7·î15Æü¡¢º£Ç¯9·îËö¤ò¤â¤Ã¤ÆÇÑ¶È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÀÐ°æ¶³Æó¤µ¤ó¤¬°úÂà¤·¤¿¤¢¤È¤â¡¢¼ÒÌ¾¤ò¡Ö¸½Âå»×Ä¬¼Ò¡×¤«¤é¡Ö¸½Âå»×Ä¬¿·¼Ò¡×¤Ë²þ¤á¤Æ»×ÁÛ½ñ¤Î½ÐÈÇ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÇÑ¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÐ°æ¤µ¤ó¤¬Ç°´ê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö½ÐÈÇ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Î»àÌÇ¡×¤¬À®½¢¤·¡¢¡ÖËü´¶¤Î»×¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¼Ò¤¬½ÐÈÇ¤·¤¿¾®Àâ¡Ø°ÆÁ¤Î±É¤¨¡¡Â³¡Ù¤ò¤á¤°¤Ã¤Æµ¯¤¤¿¡Ö°ÆÁ¤Î±É¤¨»ö·ï¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥µ¥ÉºÛÈ½¡Ë¤Ï¡¢Àï¸å¤Î¤ï¤¤¤»¤ÄºÛÈ½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤ËÃÎ¤é¤ì¤¿»öÎã¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡ü¡Ö°ÆÁ¤Î±É¤¨»ö·ï¡×¤È¤Ï¡©
1959Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ34Ç¯¡Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Îºî²È¥Þ¥ë¥¡¦¥É¡¦¥µ¥É¤Î¾®Àâ¡Ø°ÆÁ¤Î±É¤¨¡Ù¤ÎÆüËÜ¸ìÌõ¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎËÝÌõ½ñ¤¬¡Ö¤ï¤¤¤»¤ÄÊ¸½ñ¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ËÝÌõ¼Ô¤Îß§ß·Î¶É§¤µ¤ó¤È½ÐÈÇ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬¡¢·ºË¡175¾ò¡Ê¤ï¤¤¤»¤ÄÊ¸½ñÈÒÉÛºá¡Ë¤ÎÍÆµ¿¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø°ÆÁ¤Î±É¤¨¡Ù¤Ç¤Ï¡¢18À¤µª¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÂàÇÑÅª¤Êµ®Â²¼Ò²ñ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÀÅª¡¦Ë½ÎÏÅª¤ÊÉÁ¼Ì¤¬¾ÜºÙ¤Ëµ¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¡Ö¥µ¥Ç¥£¥º¥à¡×¤Î¸ì¸»¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥É¸ô¼ß¤ÎÂåÉ½ºî¤Î°ì¤Ä¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡üºÇ¹âºÛ¤¬¼¨¤·¤¿¡ÖÈ½ÃÇ´ð½à¡×¤Ï¡©
°ì¿³¡ÊÅìµþÃÏºÛ¡¦¾¼ÏÂ37Ç¯10·î16ÆüÈ½·è¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ìµºá¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºÝ¡¢Àè¹Ô¤¹¤ë¡Ö¥Á¥ã¥¿¥ì¡¼»ö·ï¡×¡ÊºÇ¹âºÛ¡¦¾¼ÏÂ32Ç¯3·î13Æü¡Ë¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤ï¤¤¤»¤ÄÀ¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¡×¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ã¥¿¥ì¡¼»ö·ï¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¡Ö¤ï¤¤¤»¤ÄÀ¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¡×¤Ï
¡Ê1¡Ë¤¤¤¿¤º¤é¤ËÀÍß¤ò¶½Ê³¤Þ¤¿¤Ï»É·ã¤·
¡Ê2¡ËÉáÄÌ¿Í¤ÎÀµ¾ï¤ÊÀÅªæ·ÃÑ¿´¤ò³²¤·
¡Ê3¡ËÁ±ÎÉ¤ÊÀÅªÆ»µÁ´ÑÇ°¤ËÈ¿¤¹¤ë
¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
°ì¿³¤Ï¡Ø°ÆÁ¤Î±É¤¨¡Ù¤Î¶ñÂÎÅªÆâÍÆ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö¤¤¤¿¤º¤é¤ËÀÍß¤ò»É·ã¶½Ê³¡×¤µ¤»¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¤ï¤¤¤»¤ÄÊ¸½ñ¤Ë¤Ï¤¢¤¿¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¹µÁÊ¿³¡ÊÅìµþ¹âºÛ¡¦¾¼ÏÂ38Ç¯11·î21ÆüÈ½·è¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¾åµ¤Î3¤Ä¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤ò¤¹¤Ù¤ÆËþ¤¿¤¹¤È¤·¤Æ¡¢°ìÅ¾¤·¤ÆÍºáÈ½·è¡ÊÈ³¶â·º¡Ë¤¬²¼¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¹âºÛ¡Ê¾¼ÏÂ44Ç¯10·î15ÆüÈ½·è¡Ë¤Ï¾å¹ð¤ò´þµÑ¤·¡¢ÍºáÈ½·è¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£È½·è¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÏÀÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ï¤¤¤»¤ÄÀ¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¤Ï°Ê²¼¤ÎÅÀ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¤ï¤¤¤»¤ÄÀ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¥Á¥ã¥¿¥ì¡¼»ö·ï¤Î´ð½à¤òÍÑ¤¤¤ë
¡¦Ê¸½ñ¤Î·Ý½ÑÀ¤Ç¡¢¤ï¤¤¤»¤ÄÀ¤¬¸º¾¯¡¦´ËÏÂ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤ï¤¤¤»¤ÄÊ¸½ñ¡×¤È¤·¤Æ½èÈ³¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¤¢¤ë
¡¦È½ÃÇ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÌäÂê¤È¤Ê¤ëÉôÊ¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê¸½ñ¤òÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¹Í»¡¤·¤ÆÉ¾²Á¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë
¤³¤ÎÈ½·è¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢·Ý½ÑÉ½¸½¤ËÂÐ¤¹¤ë²áÅÙ¤Êµ¬À©¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢É½¸½¤Î¼«Í³¤È¤ï¤¤¤»¤Äµ¬À©¤Î¤»¤á¤®¹ç¤¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¥Á¥ã¥¿¥ì¡¼»ö·ï¡×¡Ö»Í¾öÈ¾²¨¤Î²¼Ä¥»ö·ï¡×¤ÈÊÂ¤Ó¡¢½ÅÍ×¤Ê»ÊË¡È½ÃÇ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£