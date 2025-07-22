¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ÄÇ¯¼ý1,500Ëü±ß¡¢³°»ñ·Ï´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤ë54ºÐ²ñ¼Ò°÷¡£¹âµé¥¹¡¼¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ßº£Æü¤âÄ«8»þ¤Ë²È¤ò½Ð¤ë¤¬¡¢ºÊ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡ÖÈëÌ©¤Î¹Ô¤Àè¡×¡ÚFP¤Î½õ¸À¡Û
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¹â¼ýÆþ¡á°ìÀ¸°ÂÂÙ¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤¬º¬¶¯¤¯Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Î¤«¤Ë¹â¼ýÆþ¤ÏÊë¤é¤·¤ËË¤«¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¼Ò²ñÅª¤ÊÃÏ°Ì¤ä¼«¿®¤âÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢´ë¶È¤Î¹½Â¤ÊÑ²½¤ä½ª¿È¸ÛÍÑ¤ÎÊø²õ¡¢Æ¯¤Êý¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ê¤É¤Ç»ä¤¿¤Á¤ÎÆ¯¤¯´Ä¶¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë50Âå¤Ï¡¢²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤À¶µ°éÈñ¤ä½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ê¤ÉÂç¤¤Ê»Ù½Ð¤òÊú¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢¤¤¤¶¼ýÆþ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤°¤Ë»Ù½Ð¤òÍî¤È¤»¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¤âÀø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï50ÂåÈ¾¤Ð¤Î²ñ¼Ò°÷ÃËÀ¤Î»öÎã¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¹â¼ýÆþÁØ¤¬´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤Íî¤È¤··ê¤È¡¢¤½¤³¤«¤é²È·×¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÈ÷¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆî¿¿ÍýFP¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
³°»ñ·Ï´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯¥¨¥ê¡¼¥È¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÍî¤È¤··ê
ÌÚÂ¼¹ÀÆó¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦54ºÐ¡Ë¤Ï¡¢³°»ñ·ÏÀ½Ìô²ñ¼Ò¤Ç¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç¤Î´ÉÍý¿¦¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯¼ý¤Ï1,500Ëü±ß¡£ÅÔÆâ¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËºÊ¤ÈÆó¿Í¤ÇÊë¤é¤·¡¢¥¹¡¼¥Ä¤ä·¤¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¡£Ä«8»þ¤Ë¤ÏÉ¬¤º¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç²È¤ò½Ð¤ë¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¡È¤Ç¤¤ëÃË¡É¤Î¾ÝÄ§¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¾ï¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ã¥ê¥¢¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤¢¤ê¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Öº£¤Î²Ô¤®¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ï·¸å¤â°ÂÂÙ¤À¡×¤È¿®¤¸¤Æµ¿¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢¤½¤Î°ÂÂÙ¤ÏÊø¤ìµî¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¹ñ¤Î·èÄê¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜË¡¿Í¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÌç¤¬½Ì¾®¤µ¤ì¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÏÁá´üÂà¿¦¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
³°»ñ·Ï¤Î¤¿¤á½ª¿È¸ÛÍÑ¤È¤¤¤¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ï¤½¤â¤½¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¸½ÌòÀ¸³è¤Î½ª¤ï¤ê¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤¿ÃÊ³¬¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ö¼Â¤ÏÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê¾×·â¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÊ¤Ë¤Ï¤½¤Î»ö¼Â¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Û¤É¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ê¤é¡¢¤¹¤°¼¡¤Î»Å»ö¤â¸«¤Ä¤«¤ë¡×¤È³Ú´ÑÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢·ë¶ÉºÊ¤Ë²¿¤â¹ð¤²¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÂà¿¦¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¼Â¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¸·¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£50ÂåÈ¾¤Ð¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¡¢¤½¤·¤Æ1,500Ëü±ß¤È¤¤¤¦¹âÇ¯¼ý¤¬Å¾¿¦»Ô¾ì¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÊÉ¤È¤Ê¤ê¡¢±þÊç¤·¤Æ¤â½ñÎàÁª¹Í¤¹¤éÄÌ¤é¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
Å¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤«¤é¤Ï¡ÖÇ¯¼ý¤òÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¤Ë²¼¤²¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤¤¡×¤È½õ¸À¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤½¤Î·èÃÇ¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²È·×¤ÎÄÌÄ¢´ÉÍý¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ºÊ¤ËÂà¿¦¤Î»ö¼Â¤òÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×
¤½¤¦ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ëÍ¦µ¤¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â½Ð¤º¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï½Ð¶Ð¤¹¤ë¤Õ¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÄ«¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤Æ²È¤ò½Ð¤¿¤¢¤È¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤Ï¡¢²È¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¥«¥Õ¥§¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°ìÇÕ°û¤ó¤À¤¢¤È¡¢µá¿Í¥µ¥¤¥È¤òÉ¬»à¤Ë¸¡º÷¤·¤Ê¤¬¤éÍúÎò½ñ¤ä¥ì¥¸¥å¥á¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤ëÆü¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼º¶ÈµëÉÕ¡Ê¸ÛÍÑÊÝ¸±¤Î´ðËÜ¼êÅö¡Ë¤Î¿½ÀÁ¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤«¤éÎ¥¿¦É¼¤ò¸òÉÕ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Á¡¢ ¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼êÂ³¤Åö½é¤Ï¡¢¡Ö¼º¶ÈµëÉÕ¤ò¼õ¼è¤ëÁ°¤Ë¡¢¤¹¤°¤Ë¼¡¤Î½¢¿¦Àè¤Ï·è¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È°Â°×¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¼Â¤Ï¤½¤¦´Å¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¹â¼ýÆþ¤Ç¤¢¤ëÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢´ðËÜ¼êÅö³Û¤Î¾å¸Â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼«¸ÊÅÔ¹çÂà¿¦¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢µëÉÕÆü¿ô¤Ï120Æü¡ÊÈïÊÝ¸±¼Ô¤Î´ü´Ö10Ç¯°Ê¾å20Ç¯Ì¤Ëþ¤Î¾ì¹ç¡Ë¤Ë¸Â¤é¤ì¡¢Áí³Û¤Ï¤ª¤ª¤è¤½100Ëü±ßÄøÅÙ¡£ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÎÀ¸³è¿å½à¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤Î¶â³Û¤Ç¤Ï¤¹¤°¤ËÀ¸³è»ñ¶â¤¬¿Ô¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤äÂç³ØÀ¸¤Î»Ò¤É¤â¤Î³ØÈñ¡¢¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°Ý»ýÈñ¤Ê¤É¡¢Ëè·î¤Î¸ÇÄêÈñ¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÃùÃß¤Ï¤ß¤ë¤ß¤ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¸³è¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬Âç¤¤¯¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
50Âå¤ÎÅ¾¿¦»ö¾ð¤Î¸½¼Â
2025Ç¯¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¾å¾ì´ë¶È¤Ç¤Ï¿Í°÷ºï¸º¤ÎÆ°¤¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áá´üÂà¿¦¤ÎÊç½¸¿Í¿ô¤¬¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯Ä¾¸å¤Î2009Ç¯¤Ë¼¡¤°¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤â¥ì¥¤¥ª¥Õ¡Ê°ì»þ²ò¸Û¡Ë¤¬¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤Î¿ÊÅ¸¤ä·ÐºÑ¤ÎÀè¹Ô¤ÉÔ°Â¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¹½Â¤²þ³×¤ËÃå¼ê¤¹¤ë´ë¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢50Âå¤ÎÅ¾¿¦»ö¾ð¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¸øÉ½¤¹¤ë¡ÖÎáÏÂ5Ç¯¡Ê2023Ç¯¡Ë¸ÛÍÑÆ°¸þÄ´ºº·ë²Ì¤Î³µÍ× ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎáÏÂ5Ç¯¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Î1Ç¯´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÅ¾¿¦Æþ¿¦Î¨¡ÊÀµ¼Ò°÷¤Ê¤É¾ïÍÑÏ«Æ¯¼Ô¿ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÅ¾¿¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤ËÆþ¿¦¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¡Ë¤Ï¡¢Â¾¤ÎÇ¯Âå¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ä¤äÄã¤¤·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢
¡¦¡Ö50¡Á54ºÐ¡×¤ÎÃËÀ¤Ï5.6¡ó¡¢½÷À¤Ï9.0¡ó
¡¦¡Ö55¡Á59ºÐ¡×¤ÎÃËÀ¤Ï6.6¡ó¡¢½÷À¤Ï7.6¡ó
¤È¡¢ÃË½÷¤È¤â¤ËÅ¾¿¦Æþ¿¦Î¨¤ÏÈæ³ÓÅªÄã¤á¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°ìÈÌÏ«Æ¯¼Ô¤Ë¸Â¤ë¤È¡¢
¡¦¡Ö50¡Á54ºÐ¡×¤ÎÃËÀ¤Ï4.6¡ó¡¢½÷À¤Ï6.2¡ó
¡¦¡Ö55¡Á59ºÐ¡×¤ÎÃËÀ¤Ï5.7¡ó¡¢½÷À¤Ï4.9¡ó
¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥ÈÏ«Æ¯¼Ô¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÄã¤¤¿å½à¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥Ñ¡¼¥ÈÏ«Æ¯¼Ô¤Ï¡¢
¡¦¡Ö50¡Á54ºÐ¡×¤ÎÃËÀ¤¬17.8¡ó¡¢½÷À¤¬12.6¡ó
¡¦¡Ö55¡Á59ºÐ¡×¤ÎÃËÀ¤¬20.2¡ó¡¢½÷À¤¬10.5¡ó
¤È¡¢°ìÈÌÏ«Æ¯¼Ô¤è¤ê¹â¤¤¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¤â¡¢50Âå¤ÇÅ¾¿¦³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Å¾¿¦¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢50Âå¤¬´ÉÍý¿¦¤Ê¤ÉÀÕÇ¤¤Î½Å¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä½»Âð¥í¡¼¥ó¤ä¶µ°éÈñ¤Ê¤ÉÂç¤¤Ê»Ù½Ð¤òÊú¤¨¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢50Âå¤ÎÅ¾¿¦¤Ë¤ª¤±¤ëÄÂ¶â¤ÎÊÑÆ°¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ Æ±Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢Å¾¿¦¸å¤ÎÄÂ¶â¤¬¡ÖÁý²Ã¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¸º¾¯¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢50Âå¤Ç¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÂ¶â¤¬Áý²Ã¤·¤¿³ä¹ç¡§
¡¦¡Ö50¡Á54ºÐ¡×¡Ä34.6¡ó
¡¦¡Ö55¡Á59ºÐ¡×¡Ä27.7¡ó
ÄÂ¶â¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿³ä¹ç¡§
¡¦¡Ö50¡Á54ºÐ¡×¡Ä31.1¡ó
¡¦¡Ö55¡Á59ºÐ¡×¡Ä37.5¡ó
ÄÂ¶â¤¬¸º¾¯¤·¤¿³ä¹ç¡§
¡¦¡Ö50¡Á54ºÐ¡×¡Ä34.0¡ó
¡¦¡Ö55¡Á59ºÐ¡×¡Ä34.3¡ó
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¤âÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢50Âå¤ÎÅ¾¿¦¤Ç¤Ï¡ÖÄÂ¶â¤¬¸º¾¯¤·¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬3³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÁý²Ã¤·¤¿¡×¤È¤¹¤ë¿Í¤È¤Û¤ÜÆ±¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë55¡Á59ºÐ¤Ç¤Ï¡ÖÄÂ¶â¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¸º¾¯¤·¤¿¡×¤È¤¹¤ë²óÅú¤¬²áÈ¾¿ô¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢Å¾¿¦¤Ë¤è¤ë¼ýÆþ²þÁ±¤¬Æñ¤·¤¤¼ÂÂÖ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤â¤Î»þ¤ËÈ÷¤¨¤ë¡¢²È·×¤Î¸«Ä¾¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢50Âå¤ÎÅ¾¿¦¤Ï·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤È¤¨ºÆ½¢¿¦¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢°ÊÁ°¤ÈÆ±¿å½à¤Î¼ýÆþ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤ËÇ¯¼ý1,000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÁØ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¹â¼ýÆþ¤¬¡¢Å¾¿¦»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÁªÂò»è¤¬¸Â¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶¤ÎÃæ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î»ëÅÀ¤«¤é3¤Ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ ¸ÇÄêÈñ¤Î¸«Ä¾¤·¤È»Ù½Ð¤Î²ÄÊÑ²½
¤Þ¤º¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢²È·×¤Î¸ÇÄêÈñ¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë»Ù½Ð¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹â¼ýÆþ¤ÎÊý¤Û¤É¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤ä²ÈÄÂ¡¢¼Ö¤Î°Ý»ýÈñ¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÇÄêÅª¤Ê»Ù½Ð¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢°ìÅÙ¤½¤Î¿å½à¤Ë´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢´ÊÃ±¤Ë¤ÏÀ¸³è¥ì¥Ù¥ë¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Ëü¤¬°ì¡¢¼ýÆþ¤¬µÞ¸º¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤³¤ì¤é¤ò¤¹¤°¤Ë¸«Ä¾¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢²È·×¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶µ°éÈñ¤âÂç¤¤Ê¸«Ä¾¤·¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£»äÎ©¤«¤é¸øÎ©¤Ø¤ÎÅ¾¹»¡¢½¬¤¤»ö¤ä½Î¤Î¿ô¤ÎÄ´À°¡¢¤Þ¤¿Î±³Ø¤Ê¤ÉÂç¤¤Ê»Ù½Ð¤ÎºÆ¹Í¤â¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿È½ÃÇ¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²ÈÄí¤ÇÁáÌÜ¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢½ÀÆð¤ÊÁªÂò»è¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Äê´üÅª¤Ë»Ù½Ð¤Î¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·ÅÀ¸¡¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£²È·×Êí¥¢¥×¥ê¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢»Ù½Ð¤ò¹àÌÜ¤´¤È¤Ë¸«¤¨¤ë²½¤Ç¤¡¢¼«Ê¬¤Î²È·×¤Î¥¯¥»¤äÌµÍý¤Î¤¢¤ëÉôÊ¬¤Ë¤âµ¤ÉÕ¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Ç¤â¡È²È·×¤ÎÅÀ¸¡Æü¡É¤òÀß¤±¡¢É×ÉØ¤Ç»Ù½Ð¤ÈÀ¸³è²ÈÀß·×¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢²È·×¤Î½ÀÆðÀ¤ò¹â¤á¤ëÍ¸ú¤Ê½¬´·¤Ç¤¹¡£
¢ À¸³èËÉ±Ò»ñ¶â¤Î³ÎÊÝ
¼¡¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¼ýÆþ¤¬¸º¤Ã¤¿»þ¤Ë¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¡ÖÀ¸³èËÉ±Ò»ñ¶â¡×¤Î³ÎÊÝ¤È»ñ»ºÁ´ÂÎ¤Î¹½À®¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ñ»º¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤°¤ËÀ¸³èÈñ¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤äÉÔÆ°»º¤Ê¤É¤Î»ñ»º¤Ï¡¢¸½¶â²½¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢»Ô¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÉ¾²Á³Û¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ËÈ÷¤¨¡¢²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢3¡Á6¥õ·îÊ¬¤ÎÀ¸³èÈñ¤ò¡¢ÉáÄÌÍÂ¶â¤äÄê´üÍÂ¶â¤Ê¤É¤ÎÎ®Æ°À¤Î¹â¤¤»ñ»º¤Ç³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£À¸³èËÉ±ÒÈñ¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼ýÆþ¤¬ÅÓÀä¤¨¤¿ºÝ¤Ç¤â¹²¤Æ¤ºÀ¸³è¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£ ¥¥ã¥ê¥¢¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î½Ì¾®ÀïÎ¬
ºÇ¸å¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î½Ì¾®¤âÁªÂò»è¤È¤·¤Æ»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£50Âå°Ê¹ß¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ÎÌò¿¦ÄêÇ¯¤ä»ö¶ÈºÆÊÔ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»×¤ï¤Ì·ò¹¯ÌäÂê¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æ¯¤Êý¤Î¸«Ä¾¤·¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¡¢¡Ö¼ýÆþ¤ò²¼¤²¤Æ¤Ç¤âÆ¯¤¯¡×¡Ö»Å»ö¤ÎÆâÍÆ¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½ÀÆð¤ÊÁªÂò¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÀ¸³è¤òº¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¯¼ý¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ê²á¤®¤ë¤È¡¢Å¾¿¦¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿¤ê¡¢Ìµ¼ýÆþ´ü´Ö¤¬Ä¹°ú¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¼ýÆþ¤Î¸º¾¯¤âÁÛÄê¤·¤¿¿ÍÀ¸Àß·×¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤Æ¡¢Éû¶È¤ä»ñ³Ê¼èÆÀ¡¢¼Ò³°³èÆ°¤Ø¤Î»²²Ã¤Ê¤É¡¢¾®¤µ¤Ê¼ï¤Þ¤¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£²ñ¼Ò°Ê³°¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¹¤²¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ï¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê»Ù¤¨¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Î»Å»öÃµ¤·¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Êë¤é¤·¤½¤Î¤â¤Î¤ò¸«Ä¾¤¹°Õ¼±¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£º£¤ÎÀ¸³è¥ì¥Ù¥ë¤¬¡ÖÀäÂÐ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò²ÈÂ²¤È¶¦Í¤·¡¢¼ýÆþ¤Ë±þ¤¸¤ÆÀ¸³è¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤â·ÐºÑÅª¤Ë¤âÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡¡Á£¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÆü¤´¤í¤«¤é°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Í½´ü¤»¤ÌÊÑ²½¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¶¯¤¤²È·×¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼ýÆþ¤ò²¼¤²¤ë·èÃÇ¤Ç¸«¤¨¤¿¡¢¿·¤·¤¤°Â¿´¤Î¤«¤¿¤Á¤È¤Ï¡©
¤½¤Î¸å¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÏÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤ËºÊ¤ËÂà¿¦¤Î»ö¼Â¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍÁ³¤Î¹ðÇò¤Ë¡¢ºÊ¤â¼ýÆþ¤¬ÅÓÀä¤¨¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò±£¤·ÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢¤³¤¦¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ë¤Í¡×
ÌÚÂ¼¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÃÎ¿Í¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤ËÁêÃÌ¤·¡¢²È·×¤Î»Ù½Ð¤ò¸«Ä¾¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÀ¸³è¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿¥é¥¤¥Õ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç³ØÀ¸¤Î»Ò¤É¤â¤Î¶µ°éÈñ¤ÏÂè°ìÍ¥Àè¤È¤·¤Æ³ÎÊÝ¤·¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î»Ù½Ð¤Î¸«Ä¾¤·¤ËÃå¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¹â³Û¤Ê½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¤«¤«¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇäµÑ¤·¡¢¤è¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê½»¤Þ¤¤¤Ø½»¤ßÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç½»µïÈñ¤ò°µ½Ì¡£¼Ö¤ÎÇäµÑ¡¢É¬Í×¤ÊÊÝ¾ã¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿ÊÝ¸±¤Î¸«Ä¾¤·¡¢½¬¤¤»ö¤ä¼ñÌ£¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤â¼è¼ÎÁªÂò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¸ÇÄêÈñ¤ò¥¹¥ê¥à²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î´Ö¤âÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÏÅ¾¿¦³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¤È¤Ê¤ëÇ¯¼ý¿å½à¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢ºÆ½¢¿¦¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ê²Ú¤ä¤«¤Ê¸ª½ñ¤ä¼ýÆþ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À¸³è¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿Æ¯¤Êý¤È¼ýÆþ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤Ë¤â¤æ¤È¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¹â¼ýÆþ¤Ï³Î¤«¤Ë¶¯¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë²áÅÙ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤Ò¤È¤¿¤Ó¼ýÆþ¤¬Àä¤¿¤ì¤¿ºÝ¤ËÎ©¤ÁÄ¾¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë50Âå¤Ï¡¢¥»¥«¥ó¥É¥é¥¤¥Õ¤ò¸«¿ø¤¨¡¢Æ¯¤Êý¤äÊë¤é¤·¤ò¸«Ä¾¤¹ÂçÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¼ýÆþ¤Î¹â¤µ¤ËËý¿´¤»¤º¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Î¡ÈÈ÷¤¨¡É¤âÆ±»þÊÂ¹Ô¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢ÊÑ²½¤Î»þÂå¤ò¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÀ¸¤È´¤¯ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤ò¼é¤ë¤Ë¤Ï¡¢²Ô¤°ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀ°¤¨¤ëÎÏ¡×¤â¤Þ¤¿É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÎ¾Êý¤òÈ÷¤¨¤Æ¤³¤½¡¢ËÜÅö¤Î°Â¿´¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Æî ¿¿Íý
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼