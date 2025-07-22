114Ëü±ß¤«¤é¡ª ¥¹¥º¥¿·¡Ö·Ú¥»¥À¥ó¡×È¯Çä¡ª ¡Ö¥ê¥Ã¥¿¡¼28¥¥íÄ¶¤¨¡×¤ÎÄãÇ³Èñ¡õ¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥óºþ¿·¡×¤Ç¡È¹âµé´¶¡É¥¢¥Ã¥×¡ª ¿·¿§ÄÉ²Ã¤âÌ¥ÎÏ¡ª ¡È²÷Å¬ÁõÈ÷¡õ°ÂÁ´µ¡Ç½¡É¤â¿Ê²½¤Î¡Ö¥¢¥ë¥È¡×ÅÐ¾ì¡ª
¥Õ¥í¥ó¥Èºþ¿·¡ß¥ë¡¼¥Õ¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¿·ÁõÃå¡ª
¡¡¥¹¥º¥¤Ï2025Ç¯6·î23Æü¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¡Ö¥¢¥ë¥È¡×¤Î°ìÉô»ÅÍÍÊÑ¹¹¤òÈ¯É½¤·¡¢Æ±Ç¯7·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥È¤Ï1979Ç¯¤Î½éÂå¥â¥Ç¥ëÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢¥¹¥º¥¤Î²°Âæ¹ü¤È¤·¤Æ45Ç¯°Ê¾å³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤Î·Ú¥»¥À¥ó¡Ê·Ú¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥¹¥º¥¿·¡Ö·Ú¥»¥À¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤³¤Î½éÂå¤Ï¾¦ÍÑ¼Ö¤Îµ¬³Ê¡Ê4¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¡Ç½À¤È¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤ò½Å»ë¤·¤Ä¤Ä¡¢Á´¹ñ¶¦ÄÌ¤Î47Ëü±ß¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤ÊÄã²Á³Ê¤Ç¥Ò¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï2021Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿9ÂåÌÜ¡£À¤Âå¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë°ì¿·¤µ¤ì¡¢ÎòÂå½é¤Î¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÅëºÜ¼Ö¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î»ÅÍÍÊÑ¹¹¤Ç¤Ï¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Î°Õ¾¢¤òÊÑ¹¹¤·¡¢¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ë¿·¿§¤òÄÉ²Ã¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÀè¿Ê°ÂÁ´ÁõÈ÷µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶õÎÏÀÇ½¤Î²þÁ±¤Ë¤è¤ê·Ú¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÄãÇ³Èñ¤â¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹3395mm¡ßÁ´Éý1475mm¡ßÁ´¹â1525mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2460mm¤È¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢4¿Í¤¬¾è¼Ö¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥ë¥È¤Î²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢°¦Ãå¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥á¥Ã¥¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤Î·Á¾õ¤òÊÑ¹¹¡£
¡¡Á°¸å¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ò½À¤é¤«¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤È¼Á´¶¤¬¤¢¤ëÂ¤·Á¤Ë¤·¡¢¾å¼Á¤Ê°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡Ö¥Æ¥é¥³¥Ã¥¿¥Ô¥ó¥¯¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤òÄÉ²Ã¤·¡¢2¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥ë¡¼¥Õ¿§¤ò¥Û¥ï¥¤¥È¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ù¡¼¥¸¥å¤ª¤è¤Ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ËÊÑ¹¹¡£
¡¡Á´Éô¤Ç12ÄÌ¤ê¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§Ì£¤Î¥Í¥¤¥Ó¡¼¥·¡¼¥È¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î»ÅÍÍÊÑ¹¹¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¥ê¥â¡¼¥È¥¨¥¢¥³¥ó¤ä¶ÛµÞÄÌÊó¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥¹¥º¥¥³¥Í¥¯¥È¡×¤ËÂÐ±þ¡£
¡¡¥¹¥º¥¥³¥Í¥¯¥ÈÂÐ±þ¤ÎÄÌ¿®µ¡¤ÏÁ´Êý°Ì¥â¥Ë¥¿¡¼¡Ê360ÅÙ¥â¥Ë¥¿¡¼¡ËÍÑ¥«¥á¥é¤Þ¤¿¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥¤¥«¥á¥é¤Ê¤É¤È¥»¥Ã¥È¤Ç¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÇ¾åµé¥â¥Ç¥ë¤ÎHYBRID X¤ËËÜ³×´¬¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤ä¥á¥Ã¥¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÁõÈ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Í½ËÉ°ÂÁ´µ»½Ñ¡Ö¥¹¥º¥ ¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£ ¥µ¥Ý¡¼¥È¡×¤È6¤Ä¤Î¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾×ÆÍÈï³²·Ú¸º¥Ö¥ì¡¼¥¤ÏÃ±´ã¥«¥á¥é¤È¥ß¥êÇÈ¥ì¡¼¥À¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¸¡ÃÎÂÐ¾Ý¤ò³ÈÂç¤·¤¿¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¥»¥ó¥µ¡¼¥Ö¥ì¡¼¥¥µ¥Ý¡¼¥ÈII¡×¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤ËÄãÂ®»þ¥Ö¥ì¡¼¥¥µ¥Ý¡¼¥È¡ÊÁ°¿Ê¡¦¸åÂà¡Ë¤ä¼ÖÀþ°ïÃ¦ÍÞÀ©µ¡Ç½¡¢¿®¹æ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÈ¯¿Ê¤ªÃÎ¤é¤»µ¡Ç½¡¢¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥»¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¤Îµ¡Ç½¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢660cc¤ÎÄ¾Îó3µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏCVT¤Î¤ß¡£¶îÆ°Êý¼°¤Ï2WD¡ÊFF¡Ë¤Þ¤¿¤Ï4WD¤¬ÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡²þÎÉ¤Ç¤Ï¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ë¥ë¡¼¥Õ¥¨¥ó¥É¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤òÁõÃå¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶õÎÏÀÇ½¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÇ³Èñ28.2km¡¿L¡Ê2WD¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡¦WLTC¥â¡¼¥É¡Ë¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿Ê²½¤·¤¿¥¢¥ë¥È¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï114Ëü2900±ß¤«¤é158Ëü9500±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Àè¿Ê°ÂÁ´µ»½Ñ¤Ê¤É¹âÅÙ¤Êµ¡Ç½¤âÅëºÜ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£