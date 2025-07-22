¡Öµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤éÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¿Í¤¬¡Ä¡×70ÂåÉ×ÉØ¤¬Æ»Ï©¤ò²£ÃÇÃæ¡¡¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¡¡»°½Å¸©·¬Ì¾»Ô
21ÆüÌë¡¢»°½Å¸©·¬Ì¾»Ô¤Ç¡¢Æ»Ï©¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿70Âå¤ÎÉ×ÉØ¤¬¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢21Æü¸á¸å7»þ55Ê¬¤´¤í¡¢·¬Ì¾»Ô³°ËÙ¤Î¸©Æ»¤Ç¡¢Æ»Ï©¤ò²£ÃÇ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤à¸ÅÊª¾¦Â¼¾åÍº°ì¤µ¤ó¡Ê78¡Ë¤ÈºÊ¤ÇÌµ¿¦¤Î¤»¤Ä»Ò¤µ¤ó¡Ê76¡Ë¤¬¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤ÏÁ´¿È¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿40Âå¤ÎÃËÀ¤È½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÈÂ²¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃËÀ¤¬110ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦1¼ÖÀþ¤Î¸«ÄÌ¤·¤Î¤¤¤¤Ä¾ÀþÆ»Ï©¤Ç¡¢¿®¹æ¤ä²£ÃÇÊâÆ»¤ÏÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ÎÃËÀ¤Ï¡Öµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤éÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¿Í¤¬¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÅö»þ¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£