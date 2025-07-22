Æü¥Æ¥ì¡ÖzeroÁªµó¡×7¡¦4¡ó¤ÇÌ±Êü¥È¥Ã¥×¤ËÊÖ¤êºé¤¡ª¡¡»²±¡Áª³«É¼ÆÃÈÖ»ëÄ°Î¨
¡¡20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ì±Êü¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤Î»²µÄ±¡µÄ°÷Áªµó³«É¼ÆÃÈÖ¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖNNN»²±¡Áª zeroÁªµó2025 Âè1Éô¡×¡Ê¸å7¡¦58¡Á¡Ë¤¬7¡¦4¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤Ç¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±¶É¤¬ÁªµóÆÃÈÖ¤Î»ëÄ°Î¨1°Ì¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£
¡¡¸á¸å7»þ58Ê¬¡Á¸á¸å11»þ55Ê¬¤Ë¥È¥Ã¥×¤Î¿ô»ú¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤â¤Î¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÆ£°æµ®É§¡¢¡ÖÍò¡×Ý¯°ææÆ¤¬¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡Á´ÂÎ¤Î1°Ì¤ÏNHK¡Ö»²±¡Áª³«É¼Â®Êó2025¡×¡Ê¸å8¡¦50¡Ë¤Ç17¡¦4¡ó¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÁªµó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó2025¡×¡Ê¸å7¡¦54¡Á¡Ë¤Ï7¡¦0¡ó¡Ê¸å7¡¦54¡Á¸å10¡¦45¡Ë¡¢Æ±¡ÖÍÆ¯Times¡×¡Ê¸å10¡¦45¡Á¡Ë¤Ï4¡¦7¡ó¡Ê¸å10¡¦45¡Á0¡¦00¡Ë¡¢TBS¡ÖÁªµó¤ÎÆü2025¡×¡Ê¸å9¡¦00¡Á¡Ë¤Ï6¡¦8¡ó¡Ê¸å9¡¦00¡Á0¡¦00¡Ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖLiveÁªµó¥µ¥ó¥Ç¡¼Ä¶Â®Êó¡×¡Ê¸å7¡¦58¡Á¡Ë¤Ï4¡¦8¡ó¡Ê¸å9¡¦00¡Á¸å10¡¦00¡Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖÁªµó¥µ¥Æ¥é¥¤¥È2025Âè1Éô¡×¡Ê¸å7¡¦55¡Á¡Ë¤Ï2¡¦6¡ó¡Ê¸å7¡¦55¡Á¸å8¡¦15¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤Î¹ñÀ¯Áªµó¡¢2024Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÁªµó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó2024¡×¤Î¸á¸å7»þ54Ê¬¤«¤é¤Î¡ÖÂè1Éô¡×¤¬9¡¦6¡ó¡¢¸á¸å9»þ¤«¤é¤Î¡ÖÂè2Éô¡×¤¬9¡¦7¡ó¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤³¤ì¤¬Ì±Êü¤Ç¤ÏºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á°²ó¤Î»²±¡Áª¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖzeroÁªµó2022¡×¡Ê¸å7¡¦58¡Á¡Ë¤¬9¡¦4¡ó¤Ç¥È¥Ã¥×¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÁªµóÆÃÈÖ¡¢Ì±Êü3Ï¢ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡20Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿»²±¡Áª¤Ï21Æü¤Ë¡¢²þÁª124µÄÀÊ¡ÊÁªµó¶è74¡¢ÈæÎã50¡Ë¤ÈÅìµþÁªµó¶è¤Î·ç°÷¤ò¹ç¤ï¤»¤¿·×125µÄÀÊ¤ÎÅöÁª¼Ô¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£¼«Ì±¡¢¸øÌÀ¤ÎÍ¿ÅÞ¤Ï47µÄÀÊ¤Ç¡¢Èó²þÁª¤ò´Þ¤á»²±¡Á´ÂÎ¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò³ä¤ê¹þ¤àÂçÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢ÂæÉ÷¤ÎÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»²À¯ÅÞ¤ÏÂçÌö¿Ê¤·¤¿¡£