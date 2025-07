【ライブレポート】Little Glee Monster『Ambitious』ツアー最終公演のレポート到着

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■幕張メッセイベントホールでワンマンライブ開催決定!「3年前、3人で立った場所に今度は6人で立ちます!」(かれん)

Little Glee Monsterの全国ツアー『Little Glee Monster Live Tour 2025 “Ambitious”』最終公演が7月21日、東京ガーデンシアターにて開催された。本稿ではそのオフィシャルレポートを掲載する。

本ツアーは4月6日のJ:Comホール八王子公演を皮切りに、全国18都市にて計20公演を実施。今年3月にリリースされた最新アルバム『Ambitious』を軸に、今のリトグリの魅力が凝縮された見応えのある内容が展開された。

定刻どおりに会場が暗転すると、オープニングSEに乗せて会場中にガオラー(リトグリファンの総称)のクラップが響き渡る。そして、メンバーのシルエットが浮かび上がると同時に、このツアーのために用意された新曲「雲の感触」にてライブはスタート。ステージ上にスモークが立ち込める中、6人は美しいアカペラでこの繊細な楽曲を表現していく。

そのまま「Break out of your bubble」冒頭のアカペラへとつなぐと、メンバーにスポットライトが当てられ、客席から拍手が湧き起こる。気心知れたバンドメンバーの演奏に乗せて、6人はそれぞれ力強い歌声を響かせ、安定感の強いそのボーカルワークからは長期にわたるツアーで培われた彼女たちの絶対的な絆に強さが伝わってきた。

この冒頭2曲でガオラーの心をしっかり掴んだリトグリは、続くグルーヴィーな「Memories」で会場中のオーディエンスとの一体感を作り上げていく。曲中、かれんが「東京ファイナル、楽しんでいきましょう!」と声を上げると、喜びの歓声とともに客席は多幸感で包まれる。曲後半ではメンバー、ガオラーがひとつなって大合唱する場面も。こうしてツアーファイナル東京公演は、早くもクライマックスのような盛り上がりを見せた。

ミカの「いつもよりかなり野心的になって楽しんでいってください!」の挨拶に続いては、本ツアー見どころのひとつであるメドレーブロックに突入。「I Feel The Light」を筆頭に、ダンサブルでファンキーな楽曲を中心に構成されたこのメドレーでは、久しぶりに披露されるナンバーも含まれており、矢継ぎ早に展開される構成とともに6人は息の合ったダンスを披露していく。メドレー後半では、オープニングから着用していた衣装から早着替えする場面もあり、観客の熱気も曲を重ねるごとにどんどん増していった。

約10分におよぶ野心的なメドレーを終え、miyouが「まだまだ『Ambitious』を浴びせたいと思うんですけど、いいですか?」と客席に呼びかけると、ここからはアルバム『Ambitious』からの楽曲を中心に進行。ゆったりしたビートで大きなノリを作り上げる「Gravity」、クラップに加えて掲げた手を左右に振って一体感を生み出す「Play the Game」、彼女たちらしいハーモニーの重ね方で観る者を魅了する「PLANET」と、最新モードのリトグリナンバーの数々でオーディエンスを楽しませ続けた。

ライブ中盤ではアサヒを中心とした、“小さな幸せを”を観客と共有するMCパートへ。彼女の「昨日北海道から帰ってきて。飛行機から見た東京の夜景がキラキラ輝いていた」という話題に続いて観客にも話を聞くと、「今朝、1歳の娘に起こしてもらえて幸せだった」という男性ファンの“小さな幸せを”に会場中に温かな空気が充満する。

その流れから「いつかこの涙が」に突入すると、リトグリは客席を優しい歌声で包み込んでいき、繊細さの中にも高い熱がこもった歌が際立つ「夏になって歌え」と、スローナンバーを連発。さらに、リトグリがリスペクトしてやまないゴスペラーズの名曲「永遠に」のカバーも飛び出し、その唯一無二のボーカル&コーラスワークとともに観客を圧倒してみせた。

会場中に盛大な拍手が鳴り響く中、結海の「ここからまたみんなと全力で盛り上がっていきたいと思います!」を合図にライブ後半戦に突入し、かれんによる次の曲の振り付けレクチャーを経て「Run」にて再び一体感を高めていく。クラップやダンスを通して気持ちをひとつに重ねると、以降は「世界はあなたに笑いかけている」「Join Us!」と新旧の代表曲が立て続けに繰り出され、「SAY!!!」や「MASTER KEY」ではガオラーとのコール&レスポンスに加え、手にしたタオルを頭上高くに掲げるなどして楽しさを共有していった。

MAYUが中心となって会場の全員で乾杯をすると、彼女は「私たちは今年、あのときの夢や『あのとき言っていたこと』が『こういう形で叶うんや』という年になっていて」と最近感じていることを告げる。「(それを叶えることができたのは)どんな場面になっても私たちは歌が好きで、歌い続けたかったから。自分たちの道を信じ続けることができたから、その日を迎えられました。そして、それを自分のことのように喜んでくれて、愛してくれるみんながいたから、ここまでつないでこられました」と感慨深げに語ると、「だから、今日ここにいるみんなには何年経っても、いくつになっても、夢を持つことをやめないでほしいです。約束!」と語りかけ、5月にリリースされた最新シングル「夢じゃないならなんなのさ」にてライブは終盤戦に突入する。一人ひとりの感情が解放されたこのロックチューンでライブは最高潮へと近づき、続く「ECHO」ではその熱量をさらに更新することに。ロックコンサートさながらの激しいサウンドとともに、6人は心の叫びのような歌を響かせた。

満面の笑みで惜しみない拍手を送るガオラーを前に、miyouが「(みんなのその姿を目にすると)私たちは自分たちが歌っている意味を感じます。これからもどうかその笑顔とともにあれますように」と感謝のメッセージを送り、アルバム『Ambitious』を象徴する1曲「For Decades」を最後にプレゼント。スケールの大きな歌とサウンド、観客のシンガロングで会場がひとつになったところで、ライブ本編はエンディングを迎えた。

アンコールを待つ間、ツアーを振り返るダイジェスト映像が上映されると、その流れから11月8日&9日に幕張メッセイベントホールであらたなワンマンライブ『Little Glee Monster Live 2025 “Voice”』が開催されることがサプライズ発表される。ステージに登場したかれんは「3年前、3人で立った場所に今度は6人で立ちます!」と、現編成になる前のラストライブを振り返りながら嬉しそうに告げ、会場は歓喜の声と拍手で包まれた。そして、アンコールで歌う1曲を観客に決めてもらうと、「For Decades」を再び歌唱して会場中に笑顔を充満させた。

全20公演に及んだ全国ツアーの最後の1曲に選ばれたのは「晴れの舞台」。ミカの「最後の曲もみんなでタオルを振って、笑顔で、幸せに終わりましょう!」という言葉を受け、ガオラーたちは頭上でタオルを回してライブに華を添える。そして、ステージ上の6人はこの曲に今の想いを力強い歌声にたっぷり詰め込んで客席に届け、結海の「もっと大きな“晴れの舞台”に必ず連れていきます。ついてきてね!」のメッセージとともに2時間強にわたるツアー最終公演を締め括った。

ツアーファイナル翌日の7月22日には、このツアーのオープニングを飾ったオリジナルアカペラ新曲「雲の感触」も配信リリース。11月8日・9日に幕張メッセ イベントホールで開催されるあらたなワンマンライブ『Little Glee Monster Live 2025 “Voice”』含め、ライブ終了後も嬉しいアナウンスが続くリトグリは、2025年後半もその勢いをさらに加速させることになりそうだ。

TEXT BY 西廣智一

PHOTO BY 西槇太一

<セットリスト>

01. 雲の感触(新曲)

02. Break out of your bubble

03. Memories

04. メドレー

I Feel The Light

ダイヤモンド

Hop Step Jump!

Get Down

Never ending dreamer

Ready to go

WONDER LOVER

Waves

05. Gravity

06. Play the Game

07. PLANET

08. いつかこの涙が

09. 夏になって歌え

10. 永遠に(ゴスペラーズ カバー)

11. Run

12. 世界はあなたに笑いかけている

13. Join Us!

14. SAY!!! ~ MASTER KEY

15. 夢じゃないならなんなのさ

16. ECHO

17. For Decades

アンコール

EN1. For Decades(アンコールリクエスト曲)

EN2. 晴れの舞台

リリース情報

2025.07.22 ON SALE

DIGITAL SINGLE「雲の感触(Little Glee Monster Live Tour 2025 “Ambitious” - 2025.04.06)」

