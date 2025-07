監修医師:

林 良典(医師)

名古屋市立大学卒業。東京医療センター総合内科、西伊豆健育会病院内科、東京高輪病院感染症内科、順天堂大学総合診療科、 NTT東日本関東病院予防医学センター・総合診療科を経て現職。医学博士。公認心理師。日本専門医機構総合診療特任指導医、日本内科学会総合内科専門医、日本老年医学会老年科専門医、日本認知症学会認知症専門医・指導医、禁煙サポーター。

後十字靭帯損傷の概要

後十字靭帯損傷とは、膝関節の奥深くにある後十字靭帯(Posterior Cruciate Ligament:PCL)が部分的または完全に切れる、あるいは伸びてしまう状態を指します。

後十字靭帯は、大腿骨(太ももの骨)と脛骨(すねの骨)をつなぎ、膝が後方へずれないように安定させる重要な構造です。前十字靭帯とともに膝の安定性を保っており、後十字靭帯が損傷すると、膝が後ろにずれるような感覚や不安定感が生じます。

この損傷はスポーツや交通事故、転倒などによって発症することが多く、特に膝を強く打ちつけたときに起こりやすいのが特徴です。前十字靭帯損傷と比べると発生頻度は少ないものの、放置すると膝の不安定性が長期的に残る可能性があります。

軽度の損傷であれば保存的な治療で回復が見込まれますが、損傷が重度である場合やほかの靭帯・半月板と同時に損傷している場合は、手術が検討されることもあります。ここでは、後十字靭帯損傷の原因、症状、診断方法、治療、予防について詳しく解説します。

後十字靭帯損傷の原因

後十字靭帯損傷の主な原因は、膝に後方から強い衝撃が加わることです。代表的な例としては、交通事故でダッシュボードに脛がぶつかるダッシュボード損傷があり、車の助手席に座っているときに急ブレーキや衝突の拍子に膝を強打した場合などに見られます。また、転倒して膝を地面に直接打ちつけた際や、ジャンプの着地で膝が不自然に伸びすぎた場合にも、後十字靭帯に過度な負担がかかり、損傷を引き起こすことがあります。

スポーツでは、アメリカンフットボール、ラグビー、柔道など接触の多い競技で受傷するケースが多く、タックルや投げ技、身体が不安定な状態での転倒がきっかけとなります。また、スキーやスノーボードでは、滑走中の転倒により膝にねじれと衝撃が同時に加わることがあり、後十字靭帯を損傷するリスクが高まります。特にスピードのある競技では、その衝撃が大きくなりやすいため注意が必要です。

日常生活のなかでの発症頻度は低いとされていますが、長時間の立ち仕事や階段の昇降など、膝に慢性的な負担がかかる生活を送っている方では、腱や靱帯に小さな損傷が積み重なり、ある日突然発症することもあります。

また、過去に前十字靭帯損傷や内側側副靭帯損傷などを経験している方では、膝の構造的な安定性が低下しており、後十字靭帯にも余計な負担がかかりやすくなっています。加齢による筋力低下や体重の増加も膝関節へのストレスを増大させる要因であり、注意が必要です。

後十字靭帯損傷の前兆や初期症状について

後十字靭帯損傷の初期症状には、膝の痛みや腫れ、違和感があります。受傷直後には膝の奥深くに鈍い痛みがあり、体重をかけたときに膝が抜けるような不安定感を覚えることがあります。特に階段を下りる、椅子から立ち上がるといった動作の際に症状がはっきりすることが多いです。

損傷が軽度の場合は、痛みや腫れが早く引くこともあり、そのまま放置されるケースも少なくありません。しかし、膝の安定性が損なわれた状態が続くと、軟骨や半月板の損傷へとつながる可能性があります。重度の損傷では、明らかな膝の腫れや可動域の制限、歩行困難などがみられることもあります。

前十字靭帯損傷と異なり、受傷時にブチッとした音やはっきりした断裂の感覚がないことも多く、見逃されやすいという特徴もあります。そのため、膝に違和感が長く続く場合や、スポーツ後に膝がしっかりしない感じがある場合は、整形外科を受診しましょう。適切な検査により早期発見・早期治療が可能となります。

後十字靭帯損傷の検査・診断

後十字靭帯損傷が疑われる場合、まずは問診と触診によって、受傷の経緯や膝の症状、可動域の制限などを評価します。特に、膝に後方から強い力が加わったかどうかや、膝がぐらつく感じがあるかといった点は、診断の手がかりとなります。

続いて行われるのが徒手検査です。代表的なものに後方引き出しテストやサギングサイン(膝蓋骨下の凹み)などがあり、膝関節を曲げた状態で脛骨が後方にずれるかどうかを調べます。これらの検査によって、後十字靭帯の緩みや断裂の可能性が評価されます。

より詳しく状態を把握するために、MRI検査が行われることが一般的です。MRIでは、後十字靭帯の断裂や部分損傷の程度が直接確認できるほか、同時に半月板や軟骨、ほかの靭帯への損傷がないかも調べることができます。X線検査も併用され、骨折や関節のずれ、靱帯の付着部の骨片(裂離骨折)などがないか確認されます。

これらの情報をもとに、損傷の重症度に応じた治療方針が立てられます。特に部分損傷と完全断裂とでは治療内容が大きく異なるため、正確な診断が重要です。

後十字靭帯損傷の治療

後十字靭帯損傷の治療は、損傷の程度や患者さんの年齢、日常生活やスポーツ活動の状況によって異なります。軽度の損傷や部分断裂で膝の不安定性が少ない場合は、保存療法を選択することが多く、主に装具による固定やリハビリテーションを中心に行います。

保存療法では、膝を伸ばした状態で固定し、後方へのずれを防ぐ専用のサポーターや装具が使用されます。固定期間は数週間程度で、その後は徐々に筋力強化や可動域改善のためのリハビリが行われます。特に大腿四頭筋(太ももの前側の筋肉)を鍛えることで、膝の安定性を補うことが可能です。

一方、損傷が重度で完全断裂している場合や、ほかの靭帯や半月板との合併損傷がある場合は、手術を検討します。手術では、靱帯を再建するためにほかの腱(ハムストリングス腱や膝蓋腱など)を移植して固定する靭帯再建術が行われます。術後は一定期間の固定とリハビリが必要で、スポーツ復帰には通常6ヶ月から1年程度かかることもあります。

いずれの治療法でも、正しいリハビリの継続が回復の鍵となります。無理をせず段階的に進めることで、膝の機能をできるだけ元の状態に近づけることが可能です。

後十字靭帯損傷になりやすい人・予防の方法

後十字靭帯損傷は、膝に強い衝撃を受ける場面が多い方に起こりやすい傾向があります。例えば、アメリカンフットボールやラグビー、柔道、サッカーなど、接触の多いスポーツを行っている方は、衝突や転倒によって膝に後方から強い力が加わることがあり、損傷リスクが高くなります。また、スキーやバスケットボールなど、ジャンプや着地の動作が多い競技でも注意が必要です。

交通事故も発症の大きな原因で、特に車の助手席でダッシュボードに膝をぶつけるタイプの衝撃では、後十字靭帯が損傷しやすくなります。日常生活ではそれほど多くありませんが、階段での転倒や滑りやすい場所での不意な転び方によっても損傷する可能性があります。

予防のためには、膝関節周囲の筋力を高めることと瞬間的な衝撃に対する身体のコントロール力を養うことが重要です。特に太ももの筋肉(大腿四頭筋やハムストリングス)をバランスよく鍛えることで、膝の安定性を向上させることができます。また、運動前のストレッチやウォーミングアップを怠らないことも、予防の基本となります。

スポーツを行う方や既往歴のある方は、膝を守るための適切なフォームや衝撃を避ける動作の習得が求められます。以上のような日頃の意識と工夫が、後十字靭帯損傷の予防につながります。





