ËÌÅÍ¤Î·ý¡Ö¥æ¥ê¥¢¡×¤ÎÀ¶¼ò2ÉÊ ¸÷Éð¼òÂ¤¾ì
¸÷Éð¼òÂ¤¾ì¤Ï7·î23Æü¡¢¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤ÎËÌÅÍ¤Î·ý¤«¤é¥æ¥ê¥¢¤Î¿·¾¦ÉÊ¡ÖÇò¹í ½ãÊÆÂç¶ã¾ú ¤ï¤¿¤·¤âÅ·¤Ëµ¢¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ö°¦»³µ®¾ú¼ò ¤ï¤¿¤·¤âÅ·¤Ëµ¢¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ê³Æ720㎖¡Ë2¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÆ±»þÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡ÖÇò¹í ½ãÊÆÂç¶ã¾ú ¤ï¤¿¤·¤âÅ·¤Ëµ¢¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ï¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¹á¤ê¤ÈÇò¹íÍ³Íè¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤¬ÆÃÄ§¤ÎÇò¹í½ãÊÆÂç¶ã¾ú¡£
°ìÊý¤Î¡Ö°¦»³µ®¾ú¼ò ¤ï¤¿¤·¤âÅ·¤Ëµ¢¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ï¡Ö¼òÊÆ¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×°¦»³¤ò100¡ó»ÈÍÑ¤·»Å¹þ¤ß¿å¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë°ìÉôÆüËÜ¼ò¤Ç»Å¹þ¤ó¤ÀÆÈÆÃ¤Î¤È¤í¤ß¤¢¤ë´Å¸ý¤«¤ÄÈùÈ¯Ë¢´¶¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿µ©Í¤Êµ®¾ú¼ò¡£
¸÷Âô´¶¤Î¤¢¤ë¥é¥Ù¥ë¤ËÂç¤¤¯°õ»ú¤µ¤ì¤¿¥æ¥ê¥¢¤¬ÆÃÄ§Åª¤ÊÇò¹í½ãÊÆÂç¶ã¾ú¤È¡¢¥æ¥ê¥¢¤ÎÍÅ±ð¤µ¤¬¤á¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤É½¸½¤µ¤ì¤¿¹âµé´¶¤¢¤ë²½¾ÑÈ¢¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯°¦»³µ®¾ú¼ò¤È¤·¤Æ³Æ¾¦ÉÊ¤òÁÊµá¤¹¤ë¡£