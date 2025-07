フィリップ モリス ジャパンは、加熱式たばこIQOS ILUMA i (イルマ アイ)およびIQOS ILUMA(イルマ)シリーズ専用たばこスティック「TEREA(テリア)」から、「テリア ブラック フューシャ メンソール」を、8月4日より、全国4店舗のIQOSストア、IQOSショップ(ヤマダデンキおよび、ビックカメラ一部店舗他)、IQOSコーナー(ドン・キホーテ系列の一部店舗他)、コンビニエンスストアを含む全国のたばこ取扱店にて発売。またIQOSオンラインストアにおいては8月6日より、順次発売します。

テリア ブラック フューシャ メンソールの味わいは、「強冷メンソール×まろやかな果実の香り」と打ち出している通り、突き抜けるようなメンソールの爽快感と、まろやかな果実の香りが織りなす、これまでの製品にはなかった独自の味わいです。

↑「テリア ブラック フューシャ メンソール」580円(税込)。20本入り。

今回のテリア ブラック フューシャ メンソールの発売に伴い、テリア製品のラインアップは全23銘柄となります。フレーバー系メンソールとしては、9銘柄となりました。

The post メンソールの爽快感と、まろやかな果実の香りが織りなす「テリア ブラック フューシャ メンソール」 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.