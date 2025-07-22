¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ºÇÂ®167¥¥í±¦ÏÓ¥¨¥ó¥ê¥±¥¹¾º³ÊÈ¯É½¡¡Á°Æü2¼ºÅÀ¥È¥ê¥Ó¥Î¤¬DFA¤Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¡¢¥¨¥É¥¬¥ë¥É¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¥¹Åê¼ê¡Ê23¡Ë¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¤òÈ¯É½¡£Âå¤ï¤Ã¤Æ¥ë¡¼¡¦¥È¥ê¥Ó¥ÎÅê¼ê¡Ê33¡Ë¤¬DFA¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼½Ð¾ì¤ÎÁ°Äó¤È¤Ê¤ë40¿ÍÏÈ¤«¤é³°¤¹Á¼ÃÖ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Í¥º¥¨¥é½Ð¿È¤Î¥¨¥ó¥ê¥±¥¹¤Ïºòµ¨¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£º£µ¨¤Ï3A¤Ç18»î¹ç¡¢·×18²ó1/3¤òÅê¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨5¡¦89¡£104¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó167¡¦4¥¥í¡Ë¤ÎÂ®µå¤¬Éð´ï¤Îµß±ç±¦ÏÓ¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥È¥ê¥Ó¥Î¤ÏÁ°Æü20Æü¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÀï¤Ç6²ó1»àÆóÎÝ¤«¤é3ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤â1»à¤·¤«Ã¥¤¨¤º2°ÂÂÇ1»Íµå¡¢2¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç11»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤âËÉ¸æÎ¨5¡¦84¤Ç5·î¾å½Ü¤ËDFA¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¥É·³¤Ç¤Ï26»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨3¡¦76¡£º£µ¨À®ÀÓ¤Ï2¥Á¡¼¥à¤Ç·×37»î¹ç¤ËÅê¤²ËÉ¸æÎ¨4¡¦42¤À¤Ã¤¿¡£