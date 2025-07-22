¹¾¸Í»þÂå¡¢¤Ê¤¼ÈÈºá¼Ô¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼²½¤·¤¿¤Î¤«¡©Éð»Î¤ÎÂÄÍî¤¬À¸¤ó¤ÀÁÍ¾®ÁÎ¤é¡ÖµÁÂ±¡×¤Î¿¿¼Â
Éõ·ú¼Ò²ñ¤Î¤Ò¤º¤ß
¸½Âå¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢¶¯Åð¤ä»¦¿Í¡¢Åð¤ß¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿ÈÈºá¼Ô¤¬¥Ò¡¼¥í¡¼»ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¹¾¸Í»þÂå¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÆÃ°Û¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï¡ÖµÁÂ±¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤³¤Î¡ÖµÁÂ±¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢µ»ö¡§
¼Â¤Ï¤¿¤À¤ÎÅð¿Í¤Ç¤¹¡ª¹¾¸Í»þÂå¤ÎÅðÂ±¡ÖÁÍ¾®ÁÎ¡×¤Ï¤Ê¤¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤·¤ÆÅÁÀâ²½¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡©
¹¾¸Í»þÂå¤ËÆþ¤Ã¤ÆÀïÍð¤Î»þÂå¤¬½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢Éð»Î¤¿¤Á¤¬Åá¤äÁä¤ò¿¶¤ë¤¦¡ÖÀï¡×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÀ¯¼£¤¬°ÂÄê¤·¤ÆË¡¤¬¼Ò²ñ¤Î¶ù¡¹¤Þ¤Ç¹Ô¤ÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢»þÂå¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÉð»Î¤Î¡ÖÉð»Î¤é¤·¤µ¡×¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¡¢´±Î½²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Àï¹ñ»þÂå¤Ë¤Ï²¼Ñî¾å¤È¤¤¤¦À®¤ê¾å¤¬¤ê¤ÎÉ÷Ä¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹¾¸ÍËëÉÜ¤Ï¤½¤ì¤òÉõ¤¸¹þ¤á¡¢Éð»Î¤òÄºÅÀ¤È¤¹¤ëÉõ·úÂÎÀ©¤òºÆÀ°È÷¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤ÆÉß¤«¤ì¤¿ÂÎÀ©¤Ï¡¢²ÈÏ·¤Î»Ò¤Ï¥Ü¥ó¥¯¥é¤Ç¤â²ÈÏ·¤Ç¤¹¤¬ÉÏÌ±¤Î»Ò¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤âÉÏÌ±¤Î¤Þ¤Þ¤È¤¤¤¦¿ÈÊ¬¼Ò²ñ¤Ç¡¢¤Þ¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤òÅöÁ³¤Î¤³¤È¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼º¤ï¤ì¤¿À¶Î÷¤µ
¤·¤«¤·¡¢¹¾¸Í»þÂå¸å´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È»ÙÇÛÁØ¤Ç¤¢¤ëÉð»Î¤¿¤Á¤ÎÂÄÍî¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¿ÈÊ¬¼Ò²ñ¤Ëµ¿Ìä¤¬»ý¤¿¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Éð»Î¤È¤¤¤¨¤Ð¡ÖÉð»Î¤Ï¿©¤ï¤Í¤É¹âÍÌ»Þ¡×¡ÖÉð»Î¤ËÆó¸À¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¸ÀÍÕ¤¬É½¤¹¤è¤¦¤ËÀ¶Î÷·éÇò¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¼Ô¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Åö¼ç¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡ÖÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¡×¤È¥¦¥½¤ò¤Ä¤¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Åö¼ç¤ÎµëÎÁ¤ò¤â¤é¤¤Â³¤±¤ë¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â1¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤ÎÀÎ¤¬¤½¤ì¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½Âå¤Ç¤â¡¢¾¯¤·Á°¤Ë»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¼ê¸ý¤Ç¿Æ¤ÎÇ¯¶â¤ò¤â¤é¤¤Â³¤±¤¿¥±¡¼¥¹¤¬¼¡¡¹¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÍÌ¾¤ÊÂç±öÊ¿È¬Ïº¤ÏÂçºäÊô¹Ô½ê¤ÎÍ¿ÎÏ¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊÌò¿Í¤Î±ø¿¦¤äÊô¹Ô½ê¤ÎÉÔÀµ¤òËëÉÜ¤ËÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬Áê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤º¡¢ºÇ¸å¤Ï¼«¤éÉðÁõËªµ¯¤·¤ÆÆ¤¤¿¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç±öÊ¿È¬Ïº¡ÊWikipedia¤è¤ê¡Ë
Âç±ö¤ÎÍð¤Ï¡¢Ê¿È¬Ïº°ì¿Í¤ÎÆÈ¤êÁêËÐ¤ÎË½Áö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¸½ºß¤Ç¤Ï°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢ËëÉÜ¤ÎÌò¿Í¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿Íð¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢À¤´Ö¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¡¢Éð»Î¤ÎÂÄÍî¤Ö¤ê¤ÏÌÜ¤ËÍ¾¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ó¥¿¥á¤È¤·¤Æ
¤Þ¤¿¡¢¹¾¸Í»þÂå¸å´ü¤ÎÉð²È¤Ï¿¼¹ï¤ÊºâÀ¯Æñ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢ÉÙÍµ¤ÊÇÀÌ±¤äÄ®¿Í¤«¤é¸æÍÑ¶â¤òÄ§¼ý¤·¡¢¤½¤Î¸«ÊÖ¤ê¤È¤·¤ÆÉÄ»úÂÓÅá¤òµö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏÍ×¤¹¤ë¤ËÇÀÌ±¤äÄ®¿Í¤Î¡ÖÉð»Î²½¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÃÛ¤¤¤¿¸·³Ê¤Ê¿ÈÊ¬¼Ò²ñ¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÊø¤¹»Ñ¤Ï¡¢½îÌ±¤«¤é¤ÎÉð²ÈÉÔ¿®¤ò¾·¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÇÀÌ±¤äÄ®¿Í¤âÉð·Ý¤ÎÏÓ¤òËá¤¯¤Ê¤É¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢½îÌ±¤Ë¤è¤ëÉð»Î¤Ø¤Î¥¢¥ó¥Á¥Æ¡¼¥¼¤¬Í¯¤¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬µÁÂ±¤Ç¤¹¡£¹ñ²È¤ä¸¢ÎÏ¼Ô¤«¤é¤ÏÈÈºá¼Ô¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢È¿ÂÐ¤ËÂç½°¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢Èà¤é¤ÏÏÄ¤ó¤À¹ñ²È¸¢ÎÏ¤ËÈ¿È¯¤¹¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤Ê¤ê¤¦¤ëÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£
ÁÍ¾®ÁÎ¼¡ÏºµÈ¤ÎÊè
¤½¤ó¤ÊµÁÂ±¤¿¤Á¤Ë¡¢½îÌ±¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹ñ²È¤Ø¤ÎÈ¿È¯¿´¤äÊ°¤ê¡¦¤ä¤ë¤»¤Ê¤µ¤òÅê±Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Àè¤Ë½ñ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¼Âºß¤·¤¿ÈÈºá¼Ô¤¬¥Ò¡¼¥í¡¼»ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢È¿¼Ò²ñÅª¤ÊÂ¸ºß¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ½îÌ±¤ÎÌ£Êý¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤½¤ÎÅÀ¤À¤±¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤â¸½Âå¤âÆ±¤¸¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»²¹Í»ñÎÁ¡§ÆìÅÄ°ìÃË¡¦¿ûÌî½ÓÊå´Æ½¤¡Øµ´Ê¿¤ÈÇß°Â¤¬¸«¤¿¹¾¸Í¤Î°Ç¼Ò²ñ¡Ù2023Ç¯¡¢ÊõÅç¼Ò¿·½ñ
²èÁü¡§photoAC,Wikipedia