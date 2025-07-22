Áí³Û140²¯±ß¤«¡Ä¥Þ¥óU¤¬ºòµ¨¥×¥ì¥ß¥¢20ÆÀÅÀ¤Î¥à¥Ù¥¦¥â³ÍÆÀ!¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¡×
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï21Æü¡¢¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤Î¥«¥á¥ë¡¼¥óÂåÉ½FW¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥à¥Ù¥¦¥â(25)¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö19¡×¤Ë·èÄê¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2030Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤Î5¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢1Ç¯´Ö¤Î±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥®¥ê¥¹¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ÜÀÒ¶â¤Ï6500Ëü¥Ý¥ó¥É(Ìó130²¯±ß)¤Ç¡¢ºÇÂç600Ëü¥Ý¥ó¥É(Ìó12²¯±ß)¤ÎÄÉ²Ã¾ò¹à¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥à¥Ù¥¦¥â¤Ï2019Ç¯8·î¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥È¥í¥ï¤«¤é¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤Ë°ÜÀÒ¡£2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°4°Ì¥¿¥¤¤Î20¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¡¢8¥¢¥·¥¹¥È¤âµÏ¿¤·¤¿¡£¹¶·âÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á°Àþ¤«¤é¤Î¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤â»ý¤ÁÌ£¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢Ì´¤Î¥¯¥é¥Ö¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÃå¤Æ¤¤¤¿¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥Á¡¼¥à¤È·ÀÌó¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºòÆü¤Î¼«Ê¬¤è¤ê¾ï¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼«Ê¬¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤À¡£¤³¤³¤Ç¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤«¤é³Ø¤Ó¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ËÅþÃ£¤Ç¤¤ëÀº¿ÀÎÏ¤Èµ¤³µ¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥à¥Ù¥¦¥â¤Ï2019Ç¯8·î¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥È¥í¥ï¤«¤é¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤Ë°ÜÀÒ¡£2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°4°Ì¥¿¥¤¤Î20¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¡¢8¥¢¥·¥¹¥È¤âµÏ¿¤·¤¿¡£¹¶·âÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á°Àþ¤«¤é¤Î¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤â»ý¤ÁÌ£¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£