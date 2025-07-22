¥¨¥à¥Óー¥¨¥¹¤¬µÞÈ¿È¯¡¢¾å¸Â£±¡¥£´£°¡ó¤Î¼«¸Ê³ô¼èÆÀ¤òºàÎÁ»ë
¡¡¥¨¥à¥Óー¥¨¥¹<1401.T>¤¬µÞÈ¿È¯¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤ÏÁ°½µËö£±£¸Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢¼èÆÀÁí¿ô£±£°Ëü³ô¡Ê¼«¸Ê³ô¼°¤ò½ü¤¯È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°Áí¿ô¤Î£±¡¥£´£°¡ó¡Ë¡¢¼èÆÀÁí³Û£±²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¤ò¾å¸Â¤È¤¹¤ë¼«¸Ê³ô¼°¤Î¼èÆÀ¤ò·è¤á¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òºàÎÁ»ë¤·¤¿Çã¤¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¼Ò³ô¤Î¼èÆÀ´ü´Ö¤Ï£··î£²£²Æü¤«¤é£²£°£²£¶Ç¯£µ·î£²£°Æü¤Þ¤Ç¡£»ñËÜ¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤È¡¢·Ð±Ä´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤¿µ¡Æ°Åª¤Ê»ñËÜÀ¯ºö¤Î¿ë¹Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡¼«¼Ò³ô¤Î¼èÆÀ´ü´Ö¤Ï£··î£²£²Æü¤«¤é£²£°£²£¶Ç¯£µ·î£²£°Æü¤Þ¤Ç¡£»ñËÜ¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤È¡¢·Ð±Ä´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤¿µ¡Æ°Åª¤Ê»ñËÜÀ¯ºö¤Î¿ë¹Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS