Åìµþ³ô¼°¡Ê´ó¤êÉÕ¤¡Ë¡áÇã¤¤Àè¹Ô¡¢»²±¡Áª·ë²Ì¤Ï¿¥¤ê¹þ¤ß¤âÊÆ´ØÀÇ¤ËÍí¤àÉÔÆ©ÌÀ´¶¿¡¤¨¤º
¡¡£²£²Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÏÇä¤êÇã¤¤¸òºø¤â¤ä¤äÇã¤¤Àè¹Ô¡¢´ó¤êÉÕ¤¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°±Ä¶ÈÆüÈæ£´£µ±ß¹â¤Î£³Ëü£¹£¸£¶£´±ß¤ÈÈ¿È¯¡£
¡¡£²£°Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿»²±¡Áª¤Î·ë²Ì¤ÏÍ¿ÅÞ¤¬ÂçÇÔ¤òµÊ¤·¡¢Èó²þÁª¤Î£·£µµÄÀÊ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ²áÈ¾¿ô¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ï»öÁ°¤ËÁÛÄê¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏÍ½ÁÛ¤è¤ê¤ÏµÄÀÊ¿ô¤Î¸º¾¯¤¬¸ÂÄêÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ê¡¢Á´ÂÎÁê¾ì¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾Êý¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤¹´ØÀÇÀ¯ºö¤Î¸ò¾Ä´ü¸Â¤ò£¸·î£±Æü¤Ë¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢Â¤â¤È¤Ç¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬¿¡¤¨¤º¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤âÊý¸þ´¶¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÏÂ¤â¤È±ß¹âÊý¸þ¤Ë¿¶¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØÆ°¸þ¤ä¡¢ÊÆ´ØÀÇ¤ËÍí¤à¥Ë¥åー¥¹¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡£²£°Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿»²±¡Áª¤Î·ë²Ì¤ÏÍ¿ÅÞ¤¬ÂçÇÔ¤òµÊ¤·¡¢Èó²þÁª¤Î£·£µµÄÀÊ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ²áÈ¾¿ô¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ï»öÁ°¤ËÁÛÄê¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏÍ½ÁÛ¤è¤ê¤ÏµÄÀÊ¿ô¤Î¸º¾¯¤¬¸ÂÄêÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ê¡¢Á´ÂÎÁê¾ì¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾Êý¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤¹´ØÀÇÀ¯ºö¤Î¸ò¾Ä´ü¸Â¤ò£¸·î£±Æü¤Ë¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢Â¤â¤È¤Ç¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬¿¡¤¨¤º¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤âÊý¸þ´¶¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÏÂ¤â¤È±ß¹âÊý¸þ¤Ë¿¶¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÙÂØÆ°¸þ¤ä¡¢ÊÆ´ØÀÇ¤ËÍí¤à¥Ë¥åー¥¹¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS