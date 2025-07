人気シリーズ『おいしい給食』初のファンイベント『「おいしい給食」ファンミーティング「全校集会」』が21日、品川区・きゅりあん大ホールで開かれ、主演の市原隼人さんをはじめ、生徒役を演じた高松咲希さん、富田莉代さん、東菊乃さん、石川令菜さんらが登場した。 同シリーズは、1980年代の中学校を舞台に、給食マニアの教師・甘利田幸男と生徒による「どちらがおいしく給食を食べるか」の闘いを描く学園グルメコメディ

