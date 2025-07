¡ÖJohn Hancock¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ï¥ó¥³¥Ã¥¯¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤À¤ì¡ª¡©¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û

正解は「署名」でした!

「John Hancock」は、もともとはアメリカ独立宣言に最初に署名した人の名前だと言われています。

彼は大きく目立つ署名をしたため、「John Hancock」が「署名」を意味する表現となったそうですよ。

「Please put your John Hancock on this document.」

(この書類に署名をお願いします)