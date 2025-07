本日22日は人気女優・長谷川京子の47歳の誕生日。10代からモデルとして活動スタートし、2000年代には『天体観測』(フジテレビ系)など数々のドラマに出演し、“ハセキョー”の愛称で親しまれた。そんな長谷川だが、アラフィフになった現在も、その美ぼうでファンを魅了し続けている。今回は、長谷川の46歳の1年を彼女のインスタグラムで振り返りたい。■ 大胆にあらわになったデコルテに称賛

今年3月に長谷川は、「還元型コエンザイムQ10プレゼンツ うるおいライフアワード」に出席。同アワードは、「潤っている」イメージを感じる人を、主催者であるカネカが表彰するもので、長谷川は、「肌のうるおいと“インナーケア”の相関と重要性」の認知・理解度増進を目的とした同アワードの初のグランプリ受賞者となった。そんな長谷川は投稿で「Thank you for giving me such a wonderful award」とアワード受賞に感謝し、登壇した際と同じデコルテを大胆にあらわにしたカーキ色のワンピース姿のオフショットを公開。コメント欄には受賞を祝う声のほか「京子さんうるおっててとっても素敵です」「やばいセクシー」といった反響も寄せられている。■ タイトなミニスカ姿からのぞく美脚にうっとり先月6月には、スタイリッシュなミニスカート姿を披露した長谷川。投稿した写真では、グリーンのトップスに黒のミニスカートを合わせたシンプルかつ洗練された装いで、ベンチに腰掛ける姿が印象的。足元から美脚がのぞき、ファッション小物として添えられたバッグやサングラスも注目を集めている。ファンからは「美脚でめっちゃ素敵」「お美しい 完璧です」「スタイルもとっても良いです」「バッグも素敵です」など、絶賛の声が相次いでいる。■ “大きな挑戦”だった『グータンヌーボ2』に感謝46歳のハセキョーにとって1つの節目となったが、自らが2019年より約6年MCを務めていた『グータンヌーボ2』(カンテレ・フジテレビ系)の終了だ。長谷川はインスタグラムで「今でもオファーをいただいた時のことを鮮明に思い出します」と明かし、「バラエティ番組もそれほど出演したことのないわたしに“何故ですか?”とスタッフの方に聞いた気がします」と不慣れなトーク番組への出演オファーに戸惑いを覚えたことを告白。結果的に同番組が自身にとって大きな挑戦で、貴重な経験だったと振り返り、「最初の数ヶ月は収録が終わり家に帰れば、疲れ果ててバタンキュー、を繰り返してました」と、知られざる秘話も。「兎にも角にも、グータンヌーボ2を楽しみに観てくださり、応援してくださった皆さん、本当にありがとうございました」と視聴者に感謝し、共にMCとして苦楽を共にした田中みな実ら共演者との集合ショットを公開している。ハセキョー、ブラのモデル姿にファンほれぼれ■ 風流な浴衣姿が美しい昨年8月には、風流な浴衣姿を披露した長谷川。「夏の思ひ出」の一言を添えて投稿しているのは、友人らと屋形船に浴衣で乗船したときのようだ。座敷でほほ笑む姿のほか、ビール瓶でお酌する姿も。そのほか、共に乗船した女優・萬田久子らとのショットも公開している。別の投稿では、萬田のほか、女優の大政絢、元テニスプレイヤーの伊達公子ら、バラエティ豊かなメンバーで楽しんだことが分かる集合写真も公開している。コメント欄には「この着物似合いすぎです、カッコいいなぁ…」「いつもの京子さんの雰囲気よりふんわり感がでていてまた違ったお顔にみえます」「本当に浴衣がお似合いで素敵です」といった声が寄せられた。■ ブラモデル姿にファン感動「完璧な綺麗さ!!」2021年5月にランジェリーブランド「ESS by」(エス バイ)を立ち上げた長谷川。昨年11月には、「Essbyで初めてのノンワイヤーブラを作りました」と告知し「ホールド感をしっかりキープしながら解放感を。さらには高揚感も忘れずに」とコンセプトを説明し、「満足のいく美しいノンワイヤーブラが完成出来たと思います。つけてみないと分からない。お手に取ってもらえると嬉しいです」と、新商品をアピールしている。長谷川の投稿には、ブラジャーに対する感想とともに、長谷川自らがモデルを務めている写真に対して「綺麗でスタイル良くてSexy」「美ボディ」「完璧な綺麗さ!!」「京子さんナチュラルでセクシーでめちゃくちゃ素敵です」といった絶賛が寄せられている。■ リゾート地でうっとりするような水着姿今月には、インド洋沖のリゾートとして知られる島国モルディブを訪れたことを報告した長谷川。続く投稿で、モルディブについて20代の頃の雑誌撮影で初めて訪れたことを回想し、当時の心境を「人生に不貞腐れている20代半ばでした」「周りが皆んな敵の様に思えていました」と説明。そんな長谷川は、当時仕事で同行していたライターから「もう誰もあなたを裏切らないよ」との言葉をかけられ、モルディブの海を前に涙したというエピソードを明かし、「それからは、モルディブはわたしにとって溜め込んだ何かを浄化してくれる、聖域の様な場所になりました」と、自身にとって特別な場所であることを説明している。そんな長谷川は、背中が大きく開いた水着姿でプールサイドに腰掛ける姿や、青い空をバックにした桟橋でのショットや、スキューバーダイビングを楽しむ様子など、数々の写真で公開しており、コメント欄には「鍛え上げられた背中、同性ながら見惚れてしまいました」「京子さんスタイル抜群でめっちゃ素敵です」「京子ちゃん、大人になるにつれて一層魅力的なレディーになっていますね!」といった声が寄せられている。引用:「長谷川京子」インスタグラム(@kyoko.hasegawa.722)