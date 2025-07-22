¡ÚGU¤Î¿·ºî¡Û¤¬¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡ª Â¨¥«¥´IN¿ä¾©♡¡Ö·ã¤«¤ï¥·¥åー¥º¡×
¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤«¤é¡¢ÌÂ¤ï¤º¥«¥´IN¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿·ºî¥·¥åー¥º¤¬ÅÐ¾ì¡£º£¤¹¤°Íú¤¤¿¤¯¤Ê¤ë²Ä°¦¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢½©¤Î¥àー¥É¤òÀè¼è¤ê¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¿·ºî¥·¥åー¥º¤«¤é¡¢¥È¥é¥Ã¥É¥àー¥É¤Èº£¤Ã¤Ý¤µ¤òÎ¾ÆÀ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥íー¥Õ¥¡ー¡¢¥ì¥È¥í¤Ê¥Ù¥í¥¢¥¹¥Ëー¥«ー¡¢º£¤¹¤°³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤ÊÂç¿Í²Ä°¦¤¤¥Õ¥é¥Ã¥È¥·¥åー¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥Ã¥É¥àー¥É¤Èº£¤Ã¤Ý¤µ¤òÎ¾ÆÀ
¡ÚGU¡Û¡Ö¥Ü¥ê¥åー¥à¥½ー¥ë¥Ó¥Ã¥È¥íー¥Õ¥¡ー¡×\2,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤Ä¤ÞÀè¤¬´Ý¤ß¤ò¤ª¤Ó¤¿¥Ó¥Ã¥È¥íー¥Õ¥¡ー¤Ë¡¢¤Ý¤Ã¤Æ¤ê¤È¤·¤¿¥½ー¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥È¥é¥Ã¥É¤Ê°õ¾Ý¤ËÄø¤è¤¯¥È¥ì¥ó¥É´¶¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤òº£¤Ã¤Ý¤¯³Ê¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¤â¥¹¥«ー¥È¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡¢Â¸µ¤Ë½Å¤µ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î1Â¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÄãÈ¿È¯2ÁØ¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó»ÅÍÍ¡×¡¢¡Ö¹³¶ÝËÉ½¥¤¥ó¥½ー¥ë¤òºÎÍÑ¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¸üÄì¤Ê¤Î¤Ë·ÚÎÌ¡×¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¡¢Íú¤¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥È¥í¤ÊÈ´¤±´¶¤¿¤Ã¤×¤ê
¡ÚGU¡Û¡Ö¥Ù¥í¥¢¥¹¥Ëー¥«ー¡×\2,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÁÇºà´¶¤äÀäÌ¯¤Ê¿§Ì£¤Ç¥ì¥È¥í¤Ê¥àー¥É¤¬Éº¤¦¡¢¥Ù¥í¥¢¥¹¥Ëー¥«ー¡£¥¬¥à¥½ー¥ë¤ÎÄø¤è¤¤Â¸ºß´¶¤¬¡¢Â¸µ¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÈ´¤±´¶¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÂ¾¡¢¥Ùー¥¸¥å¤ä¥Àー¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥Àー¥¯¥°¥êー¥ó¤È¤¤¤¦¡¢½©¤Ã¤Ý¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥«¥éーÅ¸³«¤âÌ¥ÎÏÅª¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÅêÆþ¤·¤Æ¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÁá¤¯µ¨Àá¤òÀè¼è¤ê¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
´Å¤¹¤®¤Ê¤¤²Ú¤ä¤«¤µ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë
¡ÚGU¡Û¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥º¥á¥êー¥¸¥§ー¥ó¥·¥åー¥º+E¡×\2,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤³¤í¤ó¤È´Ý¤¤Î©ÂÎÅª¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥º¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥á¥êー¥¸¥§ー¥ó¡£´Å¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡¢¤É¤³¤«¥âー¥É¤ÊÊ·°Ïµ¤¤âÉº¤¦1Â¤Ç¤¹¡£²ÚÔú¤Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ç¥Ë¥à¤ä¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤È¤âÁêÀ¥Ð¥Ä¥°¥ó¡£°ìÅÀÅêÆþ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥³ー¥ÇÁ´ÂÎ¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤²Ú¤ä¤«¤µ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¶þ¶ÊÀ¤¬¤è¤¯¡¢Ä´Àá²ÄÇ½¤Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉÕ¤¤Ç¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤¬È´·²¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Íú¤¤ä¤¹¤µ¤â¡ý
Â¸µ¤òÁ¡ºÙ¤ËºÌ¤ë¡¢¾åÉÊ¥Ð¥ì¥¨¥·¥åー¥º
¡ÚGU¡Û¡Ö¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥Ð¥ì¥¨¥·¥åー¥º¡×\1,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥³ー¥Ç¤¬¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë¡¢¥Ð¥ì¥¨¥·¥åー¥º¤Ï¤Ä¤ÞÀè¤Î¤Ä¤Þ¤ß¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Âç¿Í²Ä°¦¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡£ºÙ¤á¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤È¹µ¤¨¤á¤Ê¥ê¥Ü¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Â¸µ¤ò²ÚÔú¤ËºÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤¨¤Æ¥½¥Ã¥¯¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿§Í·¤Ó¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¡£¥¹¥«ー¥È¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤â¹¥ÁêÀ¤Ë¤¤Þ¤ë¤Ï¤º¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¼¡Âè¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏGU½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§M.yabu