¼«Å¾¼Ö¤ÎÃæ³ØÀ¸¤¬¥¯¥ÞÌÜ·â ¥Ò¥°¥ÞÃí°ÕÊóÈ¯½Ð¤Îº½Àî»Ô¤Ç º£·îÌÜ·â¾ðÊó£²£´·ï¡¡
ËÌ³¤Æ»¡¦ÂìÀî·Ù»¡½ð¤Ï£²£°£²£µÇ¯£··î£²£±Æü¡¢º½Àî»Ô¤ÎËÌ³¤Æ»»Ò¤É¤â¤Î¹ñËÌ¸ý¥²ー¥ÈÉÕ¶á¤Î»ÔÆ»¤Ç¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£²£±Æü¸á¸å£µ»þ£²£°Ê¬¤´¤í¡¢Í§¿Í¤È¼«Å¾¼Ö¤Ç»ÔÆ»¤òÁö¹Ô¤·¤Æ¤¿Ãæ³ØÀ¸¤¬£±£°¥áー¥È¥ëÀè¤ÎÆ»Ï©¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¥¯¥Þ£±Æ¬¤òÌÜ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥Þ¤ÎÂÎÄ¹¤Ï¤ª¤è¤½£±¡¥£µ¥áー¥È¥ë¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÌÐ¤ß¤ÎÊý¤Ëµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»Ô¤ä·Ù»¡¤¬ÌÜ·â¤¬¤¢¤Ã¤¿¸½¾ìÉÕ¶á¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¯¥Þ¤ÎÂÀ×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º½Àî»Ô¤Ç¤Ïº£·î¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ê¤É¤Ç¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬£²£´·ï´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¥Ò¥°¥ÞÃí°ÕÊó¡×¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£