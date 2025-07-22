ÊÆ¡¢´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Î¹ç°ÕµÞ¤¬¤º¡¡´ØÀÇÄä»ß±ä´üÈÝÄê¤Î¸«²ò¤â
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥Ù¥»¥ó¥ÈÊÆºâÌ³Ä¹´±¤Ï21Æü¡¢³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤È¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ë´Ø¤·¡Ö¡Ê¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¾å¾è¤»Ê¬¤ÎÄä»ß´ü¸Â¤Ç¤¢¤ë¡Ë8·î1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹ç°Õ¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤è¤ê¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¹ç°Õ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö¹ç°Õ¤òµÞ¤°¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£°ìÊý¡¢¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¤Ï¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Ää»ß´ü¸Â¤Î±äÄ¹¤ËÈÝÄêÅª¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤«¤é¤ÏÀÖÂôÎ¼Àµ·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÁê¤¬21Æü¡¢8²óÌÜ¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Î¤¿¤á¤ËÊÆ¹ñÆþ¤ê¤·¤¿¡£¹â´ØÀÇ¤¬È¯Æ°¤¹¤ëÁ°¤Î³ÕÎ½´Ö¤Ç¤Î¹ç°Õ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÊÆÂ¦¤Î¸ò¾Ä»ÑÀª¤¬ÆüËÜ¤È¤Î¶¨µÄ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ù¥»¥ó¥È»á¤ÏÊÆCNBC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£