¡Ö10²¯±ßÁ°¸å¤òÇã¤¦¤Î¤ÏÂæÏÑ¿Í¤«¹á¹Á¿Í¡×Åìµþ¤ÇÄÚ2000Ëü±ß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¯³°¹ñ¿ÍÉÙÍµÁØ¤Î¶âÁ¬´¶³Ð
ÉÔÆ°»º¶È³¦¤ò22Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼èºà¤·¤Æ¤¤¿µÈ¾¾¤³¤³¤í»á¤¬¡¢¹âÆ¤¹¤ëÅìµþ¤ÎÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤ÎÆ°¤¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê2Ëç¡Ë
¢¡¢¡¢¡
¹á¹Á¤ÎÉÙÍµÁØ¤¿¤Á¤ÎÆ°¤
¡¡235²¯±ß¡¢192²¯±ß¡¢135²¯±ß¡¢¤È¤Ó¤¤ê°Â¤¯¤Æ¡¢40²¯±ßÃÍ°ú¤¤Î76²¯±ß¡¢¤³¤ì¤é¤ò²¿¤Î¿ô»ú¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£ºòÇ¯11·î¡¢¹á¹Á¤ÇÇä¤ê¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿°ì¸®²È¤Î²Á³Ê¤À¡£
¡¡¹á¹ÁÅçÂ¦¤ËÏ¢¤Ê¤ë»³¤Ï¤½¤ÎÄº¾å¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¥Ô¡¼¥¯¡¦¥í¡¼¥É¡ÊPeak Road¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆ»¤¬±ä¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ö2Âæ¤¬¥®¥ê¥®¥ê¤¹¤ì°ã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëºÙ¤¤Æ»Ï©¤À¡£Äº¾å¤Ë¸þ¤«¤¨¤Ð¸þ¤«¤¦¤Û¤É»ë³¦¤Ï³«¤±¡¢100Ëü¥É¥ë¤ÎÌë·Ê¤Èëð¤ï¤ì¤¿¹á¹Á»Ô³¹ÃÏ¤ÈÂÐ´ß¤Î¶åÎ¶È¾Åç¡¢¤½¤·¤ÆÎ¾¼Ô¤Î´Ö¤ÇÍªÁ³¤ÈÇÈÂÇ¤Ä¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¡¢¤½¤³¤òË»¤·¤¯¹Ô¤Íè¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¥Õ¥§¥ê¡¼¤ò´ã²¼¤ËÂª¤¨¤ë¡£¹á¹Á°ì¹â¤¯¡¢¾åÁØ³¬¤Ë¤Ï¥ê¥Ã¥Ä¥«¡¼¥ë¥È¥ó¤¬Æþ¤ë118³¬·ú¤Æ¤ÎICC¥Ó¥ë¤â¡¢¶âÍ»³¹¥»¥ó¥È¥é¥ë¤Î¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¹á¹Á2°Ì¤Î¹â¤µ¤ò¸Ø¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤â¡¢»³Äº¤«¤é¤Ï¸«²¼¤í¤¹·Á¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤¬¹á¹Á¤Î¶âÍ»³¹¥»¥ó¥È¥é¥ë¤Î¾ÝÄ§¤Î¤è¤¦¤Ë¶Ä¤®¸«¤ë¹â¤µ400¥á¡¼¥È¥ëµé¤Î·úÊª·²¤è¤ê¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¾å¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÅ·¾å¤ÎÀ¤³¦¤À¡£¹á¹Á¤ÎÉÙÍµÁØ¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ò゚¡¼¥¯¡¦¥í¡¼¥È゙¤«¤é¸«¤¿¹á¹ÁÃæ¿´Éô¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡¡ºòÇ¯¡¢¤½¤Î°ìÂÓ¤Ë¤¢¤ë²È¡¹¤¬ÂçÎÌ¤ËÇä¤ê¤Ë½Ð¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡¢¹á¹Á¿Í¤ÇÉÔÆ°»ºÅê»ñ²È¤Î´ÊÔ¢Ê¸¡Ê¥¸¥¨¥ó¥°¥ª¥¦¥¨¥ó¡Ë»á¤Ï¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¹á¹Á¤ÎÉÙÍµÁØ¤¬¼«Âð¤Ê¤êÅê»ñÍÑ¤Ë½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿Å¡Âð¤Ê¤ê¤ò¼êÊü¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤äÆüËÜ¡¢¥«¥Ê¥À¤Ê¤ÉÂ¾¹ñ¤Ë°Ü½»¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿Á´¤¯Æ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Ãæ¹ñËÜÅÚ¤«¤é¹á¹Á¤Ë°Ü½»¤ä»ñ»º°ÜÅ¾¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¿ÍÉÙÍµÁØ¤¬¹â¤¯Çã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼ûÍ×¤È¶¡µë¤¬ÀäÌ¯¤Ë¹çÃ×¤·¤¿»þ´ü¤¬º£¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹á¹Á¤ÎÉÙÍµÁØ¤¬Ä¹Ç¯½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¼«Âð¤¬Çä¤ê½Ð¤µ¤ì¡¢½é¤á¤ÆÇäÇã»Ô¾ì¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤½¤Î2Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËÇäµÑ¤·¡¢¤½¤Î¸åÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤¬²òÂÎ¡¢¹¹ÃÏ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¿·¤·¤¤²È¤ò·úÃÛ¤·¡¢¤½¤ì¤é¤¬Çä¤ê¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤È¤¤¤¦¡£100²¯±ß¥¯¥é¥¹¤Î²È¤Ï¡¢ÆâÁõ¤Ë2Ç¯¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤Á¤ç¤¦¤É»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡2Ç¯Á°¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥³¥í¥Ê¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤À¡£¤È¤ê¤ï¤±Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¾å³¤¤Î´°Á´¥í¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤Î±Æ¶Á¤Ç·Êµ¤¤¬¸ºÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤ò²æ¡¹¤Ï¤è¤¯¼ª¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÁ°¤Î2021Ç¯¤Ë¤Ï¡¢½¾¶È°÷20Ëü¿Í¤òÊú¤¨¤ëÉÔÆ°»º³«È¯²ñ¼Ò¡¢¹±Âç½¸ÃÄ¤Î·Ð±Ä´íµ¡¤âÉÑÈË¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£·ÐºÑ¤Î°²½¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£2019Ç¯6·î9Æü¤Ë¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¥Ç¥â¤¬µ¯¤¤¿¡£Ãæ¹ñ¤¬Æ³Æþ¤ò·è¤á¡¢¹á¹Á¤Ç»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¹á¹Á¹ñ²È°ÂÁ´°Ý»ýË¡¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÏÅÁ¤¨¤¿¡£Ãæ¹ñËÜÅÚ¤Î»ÙÇÛ¤¬ÆüÁý¤·¤Ë¿§Ç»¤¯¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢¹á¹Á¤ÎÉÙÍµÁØ¤¿¤Á¤¬¹ñ³°¤Ø¤ÎÃ¦½Ð¤ò·è°Õ¤¹¤ë¤Ë½½Ê¬¤Ê¶õµ¤¤¬¾úÀ®¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÆ¨»ñ¡×ÌÜÅª¤Î¡ÖÅìµþÇã¤¤¡×
¡¡¹á¹Á¿Í¤Î¡ÖÅìµþÇã¤¤¡×¤ò½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢3Ç¯Á°¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¶äºÂ¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç¥Ê¥Ê¥ß¤Á¤ã¤ó¤¬¥«¥¦¥ó¥¿¡¼±Û¤·¤Ë¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ¶á·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÖºä¤Ç¤§¡¢¤Ò¤ÈÉô²°10²¯±ß¡£ÄÚ¤Ç2000Ëü¤À¤è¤©¡¢°ÕÌ£¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤è¤Í¤§¤Ã¡×
¡¡¥Ê¥Ê¥ß¤Á¤ã¤ó¤ÎÃë¿¦¤ÏÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤À¡£¶äºÂ¤Ë¤ÏÂç³ØÀ¸¤Î»þ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Â´¶ÈÁ°¤ËÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î¤Î»ñ³Ê¤ò¼è¤ê¡¢Åìµþ¡¦¹Á¶èËÜ¼Ò¤ÎÂç¼êÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¡£Åö»þ¿·Â´2Ç¯ÌÜ¤Î´ïÍÑ¤Ê»Ò¤À¡£
¡ÖÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¿Í¡©¡×
¡Ö¹á¹Á¿Í¡£¤À¤¤¤¿¤¤¤½¤¦¤¤¤¦10²¯±ßÁ°¸å¤òÇã¤¦¤Î¤Ï¡¢ÂæÏÑ¿Í¤«¹á¹Á¿Í¤À¤«¤é¡×
¡ÖÄÚ2000Ëü±ß¤Ã¤Æ¹â¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡×
¡Ö¤¦¤Á¤é¤À¤Ã¤ÆÄÚ2000Ëü±ß¤Ã¤ÆÃ¯¤¬Çã¤¦¤Î¡©¡¡¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éËèÆüÇä¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤è¡£¤À¤«¤éº£¤Ï¤â¤Ã¤È¹â¤¯¤Ä¤±¤è¤¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤è¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸²Á³Ê¡¢Çä¤ì¤¿¤é¥é¥Ã¥¡¼¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤Í¡×
¢¨ËÜµ»ö¤ÎÁ´Ê¸¡ÊÌó12000»ú¡Ë¤Ï¡¢·î´©Ê¸éº½Õ½©¤Î¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÊ¸éº½Õ½©PLUS¡×¤È¡¢¡ÖÊ¸éº½Õ½©¡×2025Ç¯7·î¹æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊµÈ¾¾¤³¤³¤í¡ÖÅìµþ¤ËÆ¨»ñ¤¹¤ë¹á¹Á¿Í¡×¡Ë¡£Á´Ê¸¤Ç¤Ï²¼µ¤ÎÆâÍÆ¤ò¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦½îÌ±¤¬1²¯±ß¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Ë
¡¦¹±Âç¥È¥Ã¥×¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¹ëÅ¡
¡¦¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥óÉÔÆ°»º¡×¤ÎÌ¥ÎÏ
¡¦¥À¥µ¤¤Ãæ¹ñ»ñËÜ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
¡¦Åìµþ¤Ï¡È30Ç¯Á°¤Î¹á¹Á¡É
¡ÊµÈ¾¾ ¤³¤³¤í¡¿Ê¸éº½Õ½© 2025Ç¯7·î¹æ¡Ë