¥¿¥ê¥Ð¥ó¿¦°÷¤ÎÆþ¹ñµö²Ä¡¡ÆÈ¡¢¥¢¥Õ¥¬¥ó¿ÍÁ÷´Ô¶¯²½
¡¡¡Ú¥Ù¥ë¥ê¥ó¶¦Æ±¡Û¥É¥¤¥ÄÀ¯ÉÜ¤Î¥³¥ë¥Í¥ê¥¦¥¹ÊóÆ»´±¤Ï22Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¿Í¤Î¶¯À©Á÷´Ô¶¯²½¤Î¤¿¤á¡¢¥¤¥¹¥é¥à¼çµÁÁÈ¿¥¥¿¥ê¥Ð¥ó»ÃÄêÀ¯¸¢¤¬¥É¥¤¥Ä¹ñÆâ¤Î¥¢¥Õ¥¬¥óÎÎ»ö´Û¸þ¤±¤ËÇÉ¸¯¤·¤¿¿¦°÷2¿Í¤ÎÆþ¹ñ¤òµö²Ä¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥É¥¤¥ÄÀ¯ÉÜ¤Ï¥¿¥ê¥Ð¥ó»ÃÄêÀ¯¸¢¤ò¾µÇ§¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢2021Ç¯¤Î¥¿¥ê¥Ð¥óÉü¸¢¸å¡¢ÎÎ»ö´Û¿¦°÷¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2¿Í¤Ï´û¤Ë¥É¥¤¥Ä¤ËÆþ¹ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ë¥Í¥ê¥¦¥¹»á¤Ï¡¢¥É¥¤¥ÄÀ¯ÉÜ¤¬¥¢¥Õ¥¬¥ó¿Í¤Î±ß³ê¤ÊÁ÷´Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¥¿¥ê¥Ð¥óÂ¦¤È¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡¡5·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿¥á¥ë¥ÄÀ¯¸¢¤Ï°ÜÌ±¡¦ÆñÌ±À¯ºö¤Î¸·³Ê²½¤òÍ¥Àè²ÝÂê¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£