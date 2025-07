Spotifyが2025年上半期を振り返る音楽ランキングを発表(※1)した。本稿では、そのなかから「海外で最も再生された国内アーティスト」と「海外で最も再生された国内楽曲」のランキングに注目し、各アーティストの海外での活動とあわせて見ていきたい。

(関連:藤井 風、Ooochie Koochie、DREAMS COME TRUE、Watson……“方言ソング”だからこそ伝わる気持ちの機微)

海外で最も再生された国内アーティストとしては、Adoが1位に輝いた。彼女にとって同ランキングの首位獲得は初となる。

Adoは4月より自身2度目となるワールドツアー『Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana”』を開催中。さいたまスーパーアリーナからスタートし、アジア、ヨーロッパ、北米、中南米と世界30都市以上を巡り、50万人以上の動員を予定している。今回のランキング首位は、彼女のエネルギッシュで表現力豊かなパフォーマンスが、現地のファンにしっかりと届いていることを示す証拠とも言えるだろう。ツアーは8月まで続いていく。今回のワールドツアーを機に、彼女の世界での活躍がより一層広がっていくことを願わずにはいられない。

海外で最も再生された国内楽曲としては、Creepy Nutsの「オトノケ - Otonoke」が1位に。さらに、同ランキングの4位には「Bling-Bang-Bang-Born」もランクインしており、彼らの海外での人気ぶりが窺える。

「オトノケ - Otonoke」はTVアニメ『ダンダダン』(MBS/TBS系)のオープニングテーマ、「Bling-Bang-Bang-Born」も『マッシュル-MASHLE- 神覚者候補選抜試験編』(TOKYO MXほか)オープニングテーマとして制作され、海外のアニメファンやSNSを通じて多くの国と地域のリスナーに知れ渡った。直近では、TVアニメ『よふかしのうた Season2』(フジテレビ系)のオープニングテーマ「Mirage」、エンディングテーマ「眠れ」も配信リリースされ、同じくアニメのタイアップソングという点で今後の動向が気になるところだ。また、10月からはソウル、台北、香港、上海、北京の5都市で行われる初のアジアツアー『Creepy Nuts ASIA TOUR 2025』も控えている。彼らの海外での知名度はさらに高まっていくことだろう。

海外で最も再生された国内楽曲の2位となったのは、藤井 風の「死ぬのがいいわ」。2022年のバイラルヒット以降、長きにわたって根強い人気を誇っている。また、藤井は海外で最も再生された国内アーティストの6位にもランクインした。

7月からは自身初となるヨーロッパツアー『Fujii Kaze Europe Tour 2025』が始まり、8月には北米ツアー『Fujii Kaze North America Tour 2025』も控えている藤井。さらには今年夏、オランダやスイスなど世界各地のフェスへの出演も果たしている。こうした現在の海外での活躍ぶりは、2023年の自身初のアジアツアーから毎年海外公演の経験を重ね、現地のファンに直接パフォーマンスを届けてきたからこそだろう。9月5日には全曲英語詞のアルバム『Prema』のリリースも控えており、今後も彼の音楽は海を越えて広がっていきそうだ。

海外で最も再生された国内アーティストの10位には、ONE OK ROCKがランクインしている。

2012年に初の海外公演を行ってから、着実に活動の場を広げていったONE OK ROCK。今年春には自身最大規模の北米ツアー『ONE OK ROCK DETOX North American Tour 2025』を成功させたほか、7月11日にはLINKIN PARKのワールドツアーのフランス・パリ公演に出演したことも大きく話題を集めた。10月からは、16都市を巡る過去最大規模のヨーロッパツアー『ONE OK ROCK DETOX European Tour 2025』を開催。すでにグローバルアーティストとしての地位を築いている彼らだが、その勢いはさらに増していくことだろう。

ONE OK ROCK - Make It Out Alive [2024 PREMONITION WORLD TOUR in KAOHSIUNG]

ランクインしたアーティストがそれぞれ現地で直接音楽を届ける機会を控えているからこそ、今後も海外ファンの獲得や、楽曲の海外での再生数増加が期待される。2025年下半期も、どのような結果になるのか注目だ。

※1:https://spotifynewsroom.jp/2025-07-16/spotifyranking-firsthalf2025/

(文= かなざわまゆ)