£Î£Ù¥À¥¦½ªÃÍ¡¢£±£¹¥É¥ë°Â¤Î£´Ëü£´£³£²£³¥É¥ë¡ÄËÇ°×¸ò¾Ä¤Ø¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬½Å²Ù¤Ë
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡á¾®ÎÓÂÙÍµ¡Û£²£±Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ³ô²Á¡Ê£³£°¼ï¡Ë¤Î½ªÃÍ¤ÏÁ°½µËöÈæ£±£¹¡¦£±£²¥É¥ë°Â¤Î£´Ëü£´£³£²£³¡¦£°£·¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï£²±Ä¶ÈÆüÏ¢Â³¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤È³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤È¤ÎËÇ°×¸ò¾Ä¤Ø¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬Áê¾ì¤Î½Å²Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£½µ¤«¤é¥°¡¼¥°¥ë¿Æ²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤ä¥Æ¥¹¥é¤Ê¤É¡¢»þ²ÁÁí³Û¤ÎÂç¤¤¤¼çÍ×´ë¶È¤Î·è»»È¯É½¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¡£·è»»ÆâÍÆ¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¤È¤Î»×ÏÇ¤«¤éÍÍ»Ò¸«»ÑÀª¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£É£Ô´ë¶È¤ÎÌÃÊÁ¤¬Â¿¤¤¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤Î½ªÃÍ¤Ï£·£¸¡¦£µ£±¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î£²Ëü£¹£·£´¡¦£±£·¤È¤Ê¤ê¡¢²áµîºÇ¹âÃÍ¤ò£¶±Ä¶ÈÆüÏ¢Â³¤Ç¹¹¿·¤·¤¿¡£