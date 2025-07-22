ÊÆ50¡ó´ØÀÇ¤ËÈ÷¤¨»Ù±ç¸¡Æ¤¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢ÂÇ·â·Ú¸ºÁÀ¤¦
¡¡¡Ú¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¶¦Æ±¡Û¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥¢¥À¥¸ºâÌ³Áê¤Ï21Æü¡¢ÃÏ¸µ¥é¥¸¥ª¶É¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤¬8·î1Æü¤ËÈ¯Æ°¤¹¤ë¤È¤¹¤ë50¡ó¤Î´ØÀÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡¢¹ñÆâ¤ÎÀ½Â¤¶È¤äÇÀ¶È´ØÏ¢¤Î´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù±çºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£´ØÀÇ¤¬¹ñÆâ·ÐºÑ¤ËÍ¿¤¨¤ëÂÇ·â¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¡£
¡¡¹â´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤òÍ¢½ÐÀè¤È¤¹¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¹Ò¶õµ¡Âç¼ê¥¨¥ó¥Ö¥é¥¨¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀÐÌý¤äÅ´¹Ý¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤Î»ö¶È¼Ô¤¬±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Í¢½ÐÉÊ¤òÂ¾¤Î»Ô¾ì¤Ë¿¶¤ê¸þ¤±¤ë¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÀ¯ÉÜ¤ÏºâÀ¯Åª¤Ê»Ù±ç¤ò´Þ¤á¤¿ÂÐ±þºö¤Î¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£