¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Ûº´²ìËÌ¡Ö¤¬¤Ð¤¤ÀûÉ÷¡×ºÆ¤Ó¡ª6Ç¯¤Ö¤ê²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÀÚÉä¡Ö¼Â´¶Í¯¤«¤Ê¤¤¡×¥¨¡¼¥¹¡¦°ðÉÙ¤¬Ç®Åê´°Éõ
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢º´²ìÂç²ñ·è¾¡¡¡º´²ìËÌ3-0ËÌÎÍ¡Ê2025Ç¯7·î21Æü¡¡º´²ì¸©Î©¡Ë
¡¡º´²ìÂç²ñ¤Ï·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢º´²ìËÌ¤¬ËÌÎÍ¤Ë3¡½0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢6Ç¯¤Ö¤ê6ÅÙÌÜ¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¤Î°ðÉÙÍý¿Í¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬155µå¤ÎÇ®Åê¤Ç2°ÂÂÇ´°Éõ¡£5»î¹çÃæ¡¢4»î¹ç¤Ç´°Åê¤·¤ÆÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£07Ç¯¤Ë¡Ö¤¬¤Ð¤¤ÀûÉ÷¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Á´¹ñÀ©ÇÆ¤«¤é18Ç¯¡£¤½¤ÎÇ¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿3Ç¯À¸¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¥Ê¥¤¥ó¤¬¡¢Æ±Ç¯°ÊÍè¤Î²Æ1¾¡¤«¤é¤ÎÀûÉ÷¤ÎºÆ¸½¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡ÎÏ¶¯¤¯No¡¦1¥Ý¡¼¥º¤òÀÄ¶õ¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ·Ç¤²¤¿¡£9²ó1»à°ìÎÝ¡£º´²ìËÌ¤Î¥¨¡¼¥¹°ðÉÙ¤Ï¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç°ì¥´¥íÊ»»¦¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£155µå´°Éõ¡£¡ÖËÜÅö¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¼Â´¶¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤ÆÌ´¸«¿´ÃÏ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇ¼Ô3¿Í¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï3¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢130¥¥íÂæ¤ÎÄ¾µå¤Ë¥«¡¼¥Ö¤Ê¤É´ËµÞ¤ò¤Ä¤±¤ÆÍ×½ê¤òÄù¤á¤¿¡£Æþ³Ø¸å¤¹¤°¤Î1Ç¯½Õ¤Î¶å½£Âç²ñ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê±¦ÏÓ¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë°ì¿Í¤ÇÅê¤²È´¤¯¡×¤ÈÌîµåÆü»ï¤Ëµ¤·¤ÆºÇ¸å¤Î²Æ¤ËÎ×¤ó¤À¡£º£Âç²ñ¤Ï5»î¹çÃæ4»î¹ç¤Ç´°Åê¡£41²ó¤Ç¼«ÀÕ3¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï0¡¦66¤ÈÇØÈÖ¹æ1¤Î½ÅÀÕ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡Åê¤²¤ë´î¤Ó¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯5·î¤Ë»²²Ã¤·¤¿¹Ö±é²ñ¤ÇÊ¹¤¤¤¿¶â¸À¤À¡£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ21Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ËÆ³¤¤¤¿²¸ÄÍµü»á¤¬¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬ºÇ¹â¡£³Ú¤·¤ó¤À¤â¤ó¾¡¤Á¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤Î¤¬¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£¡ÖºÇ¸å¤Î²Æ¤À¤«¤é¤³¤½³Ú¤·¤â¤¦¡×¤ÈÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤¢¡¢¹Ã»Ò±à¡£¡È¤¢¤ÎÇ¯¡É¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿µå»ù¤¿¤Á¤¬À»ÃÏ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¡£°ðÉÙ¤é3Ç¯À¸¤ÎÂ¿¤¯¤Ïº´²ìËÌ¤¬½é¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤·¤¿2007Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£µÕÅ¾ËþÎÝÃÆ¤Ç¹ÎÍ¡Ê¹Åç¡Ë¤ò²¼¤·¤¿·è¾¡¤Ê¤É¡¢¶¯¹ë¤ò¼¡¡¹¤ÈÅÝ¤·¤Æ¡È¤¬¤Ð¤¤ÀûÉ÷¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£°ðÉÙ¤Ï¡Ö±ï¤¬¤¢¤ë¡×¤È¾Ð¤¤¡¢Åö»þ´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿É´ºêÉÒ¹î¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤·¤¿Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥²¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ÈËÜÈÖ¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¹»²Î¤ò²Î¤¦¤³¤È¡×¤È°ðÉÙ¡£07Ç¯°ÊÍè¤Î1¾¡¤òÀûÉ÷¤ÎÂ³ÊÔ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¡Ê¿ù±º¡¡Í§¼ù¡Ë
¡¡¡ÔÌµÇ°¡ÄÂÇÀþÄÀÌÛ¡Õ
¡¡¡ãËÌÎÍ¡ä½à·è¾¡¤Çºò²ÆÂåÉ½¤ÎÍÅÄ¹©¤òÇË¤ê½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇÀþ¤¬»¶È¯2°ÂÂÇ¤ÈÄÀÌÛ¤·¤¿¡£ÂçÊ¬¡¦ÌÀË¤Î¥³¡¼¥Á»þÂå¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Îº£µÜ¤é¤ò»ØÆ³¤·¤¿±ºÅÄ¹ë»Ö´ÆÆÄ¤Ï¡¢3Ç¯À¸¤ÎÁª¼ê¤¬É½¾´¼°¤¬½ªÎ»¤·¤¿¸å¤Ë½àÍ¥¾¡¤Î¥á¥À¥ë¤ò¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ±µéÀ¸¤Ë¤«¤±¤ë»Ñ¤Ë¿´¤¬¿Ì¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¾¡¤¿¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤ÎÀ¨¤¯ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£