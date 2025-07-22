¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¤¬À¤³¦½é¤ÎÂçµ¬ÌÏF5G-A¥¹¥Þ¡¼¥È¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò¹½ÃÛ¡½Ãæ¹ñ
¸ÐËÌÂç³Ø¤È²Ú°Ùµ»½Ñ¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¡Ë¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¸ÐËÌÂç³Ø¤Ç¡ÖF5G-A10¥®¥¬¥Ó¥Ã¥ÈÁ´¸÷¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡×¤Î¥â¥Ç¥ëµòÅÀ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÎÄÌ¿®¶È³¦¤ä¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¤¬¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¼¡À¤Âå·¿¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼ÄÌ¿®µ»½Ñ¤ÎF5G-A¤òÂçµ¬ÌÏÆ³Æþ¤·¤Æ·úÀß¤µ¤ì¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤È¤¤¤¦¡£²Ê³Øµ»½Ñ¾ðÊó¤ò°·¤¦Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î²÷²Êµ»¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤Î¥â¥Ç¥ëµòÅÀ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¤ÎF5G-A¥®¥¬¥Ó¥Ã¥ÈÁ´¸÷¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½À®¡¢ÂçÍÆÎÌÂÓ°è¡¢¹âÍøÍÑ²ÄÇ½ÀÀ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È±¿ÍÑÊÝ¼é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯¤ß¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¶µ¼¼¤Ë¤Ï12¡¥5¥®¥¬¥Ó¥Ã¥È¤ÎÂçÍÆÎÌÂÓ°è¤Î¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤¬°ú¤«¤ì¡¢¶µÂî¤Ç¤Ï10¥®¥¬¥Ó¥Ã¥È²¼¤ê¤ÎÄÌ¿®¤¬²ÄÇ½¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢100¥®¥¬¥Ð¥¤¥È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤âÉÃÃ±°Ì¤Ç¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼ÂÐ±þ¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤è¤ëWi-Fi 7¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾õ¶·¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¡¢²÷Å¬¤ÊÌµÀþ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÍøÍÑ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤Þ¤¿¡¢°ÂÁ´´ÉÍý¤ò¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎÏ¢·È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯Á´ÂÎ¤Ç¤Î°ÂÁ´À¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È±¿ÍÑÊÝ¼éµ¡Ç½¤Ë¤è¤Ã¤Æ2¤Ä¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î°ì¸µ´ÉÍý¤·¡¢°ÂÁ´´ÉÍý¤ò¹ªÌ¯²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³ØÀ¸¤«¤é¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ì¾ð¤âÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë±þÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤º¥¹¥Þ¡¼¥È¶µ¼¼¤Ç¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÉÃÃ±°Ì¤Ç¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¬Æü¾ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ä¾ÀÜ¤Î¶µ°é´ØÏ¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Îã¤¨¤Ð¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤ÎÈùÅÅ»Ò³Ø±¡¤Ç¤ÏÌµ¿Íºî¶È¼ÖÎ¾¤ÈÄãÃÙ±ä¤ÎÁ´¸÷¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò·ë¤ÓÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤Ë¤è¤ë¼±ÊÌ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÅÎÏÌÖ¤ÎÃåÉ¹¥ê¥¹¥¯¤ò¿×Â®¤Ë²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ÐËÌÂç³Ø¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢·úÊª1Åï¤Ë°ì¤Ä¤ÎÇÛÀþ¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤òÃÖ¤¤½¤³¤«¤é¤ÎÅý¹ç¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÇÅïÁ´ÂÎ¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¡Ö1Åï¡¦1¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¡¦1¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¡¢¶µ¼¼¤Ê¤É1¼¼¤Ë¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼1ËÜ¤ò°ú¤¹þ¤ß¡¢¸÷¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯Ã¼Ëö1Âæ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¡Ö1¼¼¡¦1¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¡¦1Ã¼Ëö¡×¡¢Âç¶µ¼¼¤Ê¤É1¥«½ê¤ËÂç·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼1Âæ¤òÀßÃÖ¤·±ó³Ö¼ø¶È¤Ê¤É¤â´Þ¤áÅý¹ç´ÉÍý¤¹¤ë¡Ö1¥Û¡¼¥ë¡¦1¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¦1¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹½À®¤Î´ÊÁÇ¤µ¤äÊÝ¼é¤ÎÍøÊØÀ¡¢°ÂÁ´À¤È¿®ÍêÀ¡¢¾ÍèÅª¤Ê³ÈÄ¥¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ê¤É¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¤Ï¡Ö¤³¤Î¥â¥Ç¥ëµòÅÀ¤ò¤Ç¤¢¤ë¸ÐËÌÂç³Ø¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¶10¥®¥¬¥Ó¥Ã¥ÈÁ´¸÷¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÆ³Æþ·Ð¸³¤òÂ¾¤ÎÂç³Ø¤Ç¤âÅ¸³«¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÂç³Ø¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÆ¸½¤ÈÉáµÚ²ÄÇ½¤Ê¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¤ÎÁ´¸÷¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦¤Î2800¥«½ê°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢AI»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¿·¤¿¤Ê¡ÖÉ¸½à»ÅÍÍ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Ç¡·îÈ»¿Í¡Ë