¡Ö¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¥Û¥¤¥Û¥¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×±ö¸«¤¤é¤Î°Õ³°¤ÊÁÇ´é
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¥½¥í¥¢¥¤¥É¥ë¤Î±ö¸«¤¤é¡Ê£²£¶¡Ë¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤É¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡Ö¤¤é¤é¤é¤Ý¤ó¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ÎÈ¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç°´ê¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ë¡¢±ö¸«¤Ï¡ÖÏª½Ð¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤â¡ÖÉã¤È£²»þ´ÖÅÅÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£ÄÅÅÄ½ÎÂç³Ø·Ý³ØÉô¤Î¿ô³Ø²Êºß³ØÃæ¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ºòÇ¯¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤òËÜ³Ê²½¡£ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ç¶¥ÇÏ¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¢¤ª¼ò¤¬¹¥¤¤È¤¤¤¦ÁÇ´é¤â¤¢¤ê¡Ö¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¥Û¥¤¥Û¥¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¹Ã»Ò±à¤Ç»Ïµå¼°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£